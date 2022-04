Ministrul Dmitro Kuleba spune că, dacă Ucraina era membră a NATO, războiul nu ar fi avut loc

Dmitro Kuleba a acuzat de asemenea Germania că a eşuat în susţinerea ţării sale, pentru că Berlinul continuă să gândească în termeni de arme defensive şi ofensive atunci când vine vorba de echipament militar.





„Dacă nu am pierde o mulţime de timp discutând despre defensiv contra ofensiv şi despre ce are nevoie şi ce nu are nevoie Ucraina, atunci am fi fost într-o poziţie diferită acum, într-o poziţie mult mai puternică”, a spus Kuleba, potrivit dpa.





Diplomatul ucrainean a subliniat că ţara sa propune o înţelegere cinstită Alianţei Nord-Atlantice şi Occidentului. „Voi ne furnizaţi tot ce avem nevoie. Iar noi luptăm ca voi să nu trebuiască să intraţi în luptă atunci când Putin va decide să testeze Articolul 5 al Tratatului Atlanticului de Nord şi să atace una dintre ţările NATO”, a precizat acesta.





Ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, a declarat din nou că a fost o greşeală strategică faptul că Germania şi Franţa s-au opus aderării Ucrainei la NATO în 2008. „Dacă eram ţară membră a NATO, acest război nu ar fi avut loc”, a spus șeful diplomației ucrainene în cadrul unei emisiuni la postul american de televiziune NBC.