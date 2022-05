Moda copilului tău începe cu produsele de la Little Prints! Descoperă-le și tu

Dacă ești mămică și ești în căutarea unor produse de calitate pentru micuțul tău, atunci te vei bucura să afli despre brandul Little Prints. Vei găsi o gamă versatilă de produse de unde poți alege pentru al tău copil produse ce sunt indispensabile, practice și de un real ajutor în perioada de creștere a celui mic.Încă de când este însărcinată mama se gândește la lista de cumpărături pe care trebuie să o facă, decide cum pregătește camera bebelușului, ce lucruri trebuie să mai cumpere. Lucrurile esențiale nu trebuie să lipsească: body-uri, articole vestimentare, chiar și suzeta alături de alte accesorii.Există în momentul de față foarte multe magazine online de nișă de unde mămicile pot achiziționa tot ce au nevoie, prin doar câteva click-uri. Little Prints devine aliat de nădejde și vine cu produse de calitate premium pentru bebeluși.Online este mai simplu și mai eficient ca oricând în detrimentul magazinelor fizice unde de cele mai multe ori este aglomerat și se pierde timp prețios. Așa că dacă ai nevoie de produse pentru copilul tău, accesează magazinul online Little Prints.Vei găsi aici o varietate de produse în funcție de necesități. Păturica pentru bebeluși nu trebuie să lipsească. Ai diferite variante de unde poți alege, în funcție anotimp cât și de preferințe. Trebuie să știi însă că indiferent de varianta pe care o vei alege, toate sunt de calitate superioară, realizate din materiale atent alese pentru ca micuțul să fie cât mai protejat. Având în vedere că are o piele sensibilă, iar imunitatea lui nu este atât de dezvoltată, părinții trebuie să fie atenți la ce produse achiziționează. Având în vedere că iau contact direct cu pielea bebelușului, acestea trebuie să îi protejeze pentru a nu apărea iritații sau alergii ale pielii.Poți opta pentru seturile de pături muselină realizate din 100% bumbac organic. Designuri și modele diferite, toate pe alese. Acestea sunt necesare în fiecare zi și sunt practice putând fi utilizate atunci când schimbi scutecul, când dorești intimitate atunci când alăptezi sau vrei protecție pentru cărucior în zilele călduroase.Aici vei mai găsi și body-uri, pantaloni, bluze, pijamale printre altele.Cu siguranță vei avea nevoie și de bonete. Poate te încântă chiar un turban copii ce poate fi de-a dreptul adorabil. Cei mici vor fi protejați de vremea capricioasă astfel încât să nu răcească.La fel de multe culori și modele care mai de care mai atractive și interesante.În categoria de accesorii pentru cap se mai găsesc și bentițele, agrafele cât și banderolele. Cei mici vor fi la modă indiferent de vremea de afară sau de sezon.Nici căciulițele pentru sezonul rece nu lipsesc din acest magazin, la fel de versatile și colorate.Dacă te-ai hotărât să oferi celui mic suzetă, atunci vei dori să afli de cele din gama de la Little Prints. Sunt recunoscute chiar și în lumea showbiz-ului românesc de către vedete și influenceri. Brandul Bibs este un titan și a câștigat aprecierea multor mămici cât și copii de-a lungul timpului.Sunt acele suzete pe care cei mici le acceptă imediat și asta pentru că imită foarte bine sânul mamei. Acestea sunt realizate fie din silicon alimentar sau latex, ce nu conțin substanțe toxice. Au scutul curbat în așa fel încât pielea din jurul gurii bebelușului să nu fie atinsă pentru a se irita.Sunt cele care îi liniștesc pe bebeluși atunci când sunt agitați, mofturoși sau somnoroși.Timpul trece repede și imediat vine și perioada de diversificare când cel mic descoperă un nou univers al mâncării, altul decât laptele matern. Seturile pentru diversificare de la Little Prints sunt produsele care fac viața părinților mai ușoară. Sunt formate din farfurii, boluri, tacâmuri perfecte pentru orele de masă. Fiind compuse din silicon alimentar nu există pericol de accidente, iar cei mici le vor adora datorită formelor și culorilor pe care le au.Jucării de dentiție, cele de dezvoltare, de stivuire, bavete, încălțăminte, biberoane și multe altele, toate acestea într-un singur magazin destinat copiilor și mămicilor deopotrivă.Descoperă-le și bucură-te de diversitate, calitate, prețuri accesibile și design-uri inedite. Little Prints, aliat de nădejde.Date de contact: hello@littleprints.ro