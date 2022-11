Muzeul Thyssen din Madrid expune tablouri scoase din Ucraina pentru a fi ferite de bombardamente

Aceste tablouri, dintre care majoritatea nu părăsiseră niciodată Ucraina, sunt reunite în expoziţia „In the Eye of the Storm: Modernism in Ukraine, 1900-1930”, care va putea fi admirată până în aprilie anul viitor la Muzeul Thyssen, şi apoi vor ajunge la Muzeul Ludwig din Köln, Germania, unde vor fi expuse din iunie până în septembrie 2023.





Expoziţia oferă o viziune a ceea ce Rusia încearcă să distrugă prin război şi va arăta cum este legată Ucraina de Europa, a declarat preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski într-un mesaj video difuzat luni, în timpul prezentării expoziţiei pentru presă la Madrid.





Aceste tablouri care variază de la arta figurativă până la realismul socialist, trecând prin cubism şi constructivism, pictate de artişti precum Oleksandr Bohomazov, Vasil Iermolov sau Anatol Petriţki, au fost scoase din Kiev pe 15 noiembrie, o operaţiune pregătită timp de mai multe săptămâni.





Oraşul a fost ţinta bombardamentelor ruseşti în ziua în care picturile, în mare parte provenind de Muzeul Naţional de Artă al Ucrainei, au fost încărcate în camioane.





Circa 70 de opere de artă au fost scoase din Ucraina şi aduse la Muzeul Thyssen-Bornemisza din Madrid pentru a fi puse la adăpost de un război distructiv pentru moştenirea culturală ucraineană, relatează AFP.