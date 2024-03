Nicolae Ciucă: „Trebuie să facem tot ce putem pentru a susţine în continuare Ucraina”

Preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, a declarat, miercuri, că trebuie făcute eforturi, în continuare, pentru susţinerea Ucrainei.„România se învecinează cu Ucraina şi cu Republica Moldova şi am discutat toate aceste aspecte legate de securitatea Uniunii Europene şi suntem de acord că există o ameninţare externă, care vine din est. Această ameninţare a devenit deja realitate în Ucraina. Am fost de acord că una dintre cele mai afectate ţări după Ucraina este Republica Moldova. Trebuie să facem tot ce putem pentru a susţine în continuare Ucraina şi pentru a susţine Republica Moldova”, a afirmat Ciucă, într-o conferinţă de presă comună cu preşedintele Partidului Popularilor Europeni, Manfred Weber, înainte de plenara Congresului PPE care are loc până joi la Bucureşti.El a evaluat că, pe plan intern, ameninţările vin din partea populismului şi extremismului. Totodată, a spus liderul liberal, Congresul PPE reprezintă şi o oportunitate pentru discutarea chestiunii aderării complete la Schengen a României.„Românii care trăiesc şi lucrează în străinătate aşteaptă şi intrarea cu graniţele terestre. Am avut ocazia să discut despre asta cu Manfred (Weber), cu doamna Ursula von der Leyen şi cu doamna preşedinte (a Parlamentului European) Roberta Metsola. Am toată susţinerea lor, sunt sigur că, dacă acest lucru va fi scris în documentul final al Congresului PPE, ne va da mai mare speranţă că acest lucru se va întâmpla cât mai curând posibil”, a afirmat Nicolae Ciucă.