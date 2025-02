„Nimeni nu are puterea de a deplasa palestinienii afară din Gaza”

Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan a afirmat că nimeni nu are puterea de a-i expulza pe locuitorii din Fâşia Gaza de pe teritoriul lor devastat de război, respingând planul omologului său american Donald Trump de a expulza palestinienii de acolo şi a lăsa Statele Unite să preia controlul enclavei, informează agenţia AFP.„Nimeni nu are puterea de a deplasa locuitorii din Gaza afară din patria lor veşnică ce există de mii de ani”, a declarat Recep Erdogan într-o conferinţă de presă pe aeroportul din Istanbul, înainte de a zbura în Malaezia. „Gaza, Cisiordania şi Ierusalimul de Est aparţin palestinienilor”, a insistat preşedintele Turciei.Propunerea lui Donald Trump de a expulza peste două milioane de persoane care trăiesc în Fâşia Gaza şi să creeze acolo o „Riviera a Orientului Mijlociu” a stârnit un cor de proteste la nivel mondial, în special în lumea arabă şi musulmană.Preşedintele american şi-a anunţat propunerea la o conferinţă de presă comună cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, care a salutat-o drept „prima idee bună pe care am auzit-o” despre ceea ce trebuie făcut cu micul teritoriu devastat de război.Dar pentru preşedintele turc nu are nicio valoare.„Propunerile privind Gaza prezentate de noua administraţie americană sub presiunea conducerii sioniste nu merită discutate, din punctul nostru de vedere”, a declarat Erdogan.Într-un interviu acordat anterior televiziunii palestiniene, ministrul turc de externe, Hakan Fidan, a exclus ideea de a-i forţa pe palestinieni să părăsească Fâşia Gaza.„Deplasarea palestinienilor este inacceptabilă”, a declarat înaltul oficial turc.Donald Trump a spus că va face „incredibil” acest teritoriu, dar nu a precizat cum plănuieşte să-i mute pe locuitori. „Statele Unite vor prelua controlul asupra Fâşiei Gaza şi vom face o treabă bună acolo. Ea ne va aparţine”, a declarat el.