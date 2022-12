Noi reguli pentru micii crescători de porci. Țăranii au voie să dețină maxim 15 porcine

Potrivit proiectului de hotărâre de guvern, țăranii care cresc porci în propria gospodărie vor fi obligați să respecte o sereie de reguli dacă vor să își păstreze animalele.







-Operatorul are obligația de a solicita înregistrarea exploatației în Sistemul Național de Identificare și Înregistrare a Animalelor (SNIIA);



-Operatorul are obligația de a asolicita identificarea porcinelor și înregistrarea acestora în Baza Națională de date, componentăa a SNIIA, precum și a tuturor mișcărilor și evenimentelor care au loc în exploatație cu privire la porcine, conform prevederilor sanitar-veterinare în vigoare;



-Operatorul are obligația respectării cerinței de a achiziționa porcine vii numai dacă sunt identificate conform cerințelor legale în vigoare și dacă sunt însoțite de documentele prevăzute de legislația în vigoare;



-Operatorul are obligația să solicite înregistrarea în Baza Națională de Date a porcinelor cumpărate, în termenul prevăzut de legislația în vigoare;



-Operatorii au obligația respectării următoarelor cerințe minime de biosecuritate pentru exploatațiile nonprofesionale:







-să dețină porcinele în spații îngrădite, fără posibilitatea de a veni în contact cu porcinele deținute din alte exploatații sau cu porci sălbatici;



-să ofere facilități pentru persoana care lucrează cu porcinele în vederea schimbării încălțămintei la intrarea și ieșirea în/din adăpostul porcinelor și spălarea mâinilor;



-să amenajeze dezinfectoare pentru încălțăminte, atât la intrarea, cât și la ieșirea din adăpost;



-să nu intre în adăpostul de porcine, timp de 48 de ore, dacă participă la activități de vânătoare;



-să notifice medicul veterinar de liberă practică împuternicit/ medicul veterinar oficial cu privire la:



-orice modificare a stării de sănătate a porcinelor



-orice sacrificare de urgență efectuată în exploatație, precum și orice modificare constatată la nivelul carcasei și/sau organelor;



-orice mortalitate apărută la porcinele pe care le deține în exploatație în termen de maximum 24 de ore;

ANSVSA a elaborat un proiect de act normativ prin care introduce noi măsuri de biosecuritate pentru micii crescători de porci, potrivit RomâniaTV