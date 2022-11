O nouă acuzație pentru Culiță Sterp. Artistul s-ar fi aflat și sub influența drogurilor în momentul accidentului din Cluj

Anchetatorii au extins cercetările și pentru conducere sub influența drogurilor în cazul lui Culiţă Sterp, care săptămâna trecută a provocat un accident rutier la Cluj-Napoca, potrivit unor surse judiciare, potrivit Gândul „Ca urmare a cercetărilor derulate de polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca – Biroul Rutier, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca, în baza probatoriului administrat, respectiv a confirmării prezenței substanțelor psihoactive de către instituția abilitată, în cazul conducătorului auto în vârstă de 30 de ani, din județul Hunedoara, a fost dispusă extinderea urmăririi penale sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența substanțelor psihoactive”, a transmis marți Poliția Județeană Cluj.Conform unor surse judiciare, este vorba despre Culiță Sterp, scrie hotnews.ro.Culiță Sterp a fost adus la audieri, vineri, în fața procurorilor Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca.