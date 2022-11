O nouă licitaţie ANAF: Lista maşinilor ce pornesc de la preţuri extrem de mici

Instituția scoate la licitație un Citroen Berlingo N1 model 1,9 D culoare alb, caroserie: FURGON, 3 uși, 2 locuri, an fabricație: 2001. Prețul de pornire al licitației este de 5.495 lei. Licitația are loc pe 25 noiembrie în orașul Cugir.







Autoturism marca Mercedes-Benz culoare albastru, caroserie: Berlină, 5 locuri, an fabricație: 2002, combustibil: diesel, putere: 125 KW, Capacitate cilindrică: 2685 CMC. Prețul de pornire al licitației este de 3.861 lei. Licitația are loc pe 25 noiembrie tot în orașul Cugir.



Autoturism marca Skoda model Octavia, caroserie: COMBI, an fabricație: 2003. Prețul de pornire al licitației este de 7.562 lei. Licitația are loc pe 7 decembrie în orașul Aiud.

Mai multe autoturisme sunt scoase la vânzare de ANAF, unele la prețuri foarte mici, prin intermediul licitațiilor organizate în toată țara, potrivit Antena3