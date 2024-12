Papa Francisc inaugurează Anul Sfânt 2025 în Ajunul Crăciunului. Sunt așteptați peste 30 de milioane de pelerini

Papa Francisc va inaugura marţi seară Anul Sfânt al Bisericii Catolice în Bazilica Sfântul Petru din Roma, informează DPA şi AFP.

În cadrul unei ceremonii solemne care va avea loc în Ajunul Crăciunului, suveranul pontif, în vârstă de 88 de ani, va deschide şi va trece prin Poarta Sfântă a Bazilicii Sfântul Petru, care este închisă din interior. Evenimentul, care va marca inaugurarea acestui "Jubileu ordinar", va avea loc la ora locală 19:00 (18:00 GMT) în prezenţa a aproximativ 30.000 de persoane şi a numeroase camere de televiziune, potrivit AFP.







Biserica Catolică celebrează în mod obişnuit un An Sfânt, cunoscut şi sub numele de "An Jubiliar", la fiecare 25 de ani, reaminteşte DPA.