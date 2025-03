Papa Francisc marchează 12 ani de la numirea sa ca Suveran Pontif în Spitalul Gemelli din Roma

Papa Francisc, aflat în spital de mai bine de trei săptămâni din cauza unor probleme respiratorii, va marca joi, 13 martie, 12 ani de la alegerea sa ca Suveran Pontif.







Cele mai recente buletine medicale de la Vatican referitoare la starea de sănătate a pontifului de 88 de ani spun că starea acestuia se ameliorează şi nu mai este în pericol imediat. Cu toate acestea, el va marca alegerea sa ca lider al celor 1,4 miliarde de catolici din întreaga lume din Spitalul Gemelli din Roma, notează Agerpres.







Cardinalul Michael Czerny, un înalt oficial de la Vatican cunoscut ca fiind un apropiat al papei Francisc, a spus că aniversarea a 12 ani de când acesta este Suveran Pontif „este un motiv de recunoştinţă”.







„Anul acesta, boala lui ne face conştienţi (de această aniversare) şi deosebit de recunoscători lui Dumnezeu, ne dublăm rugăciunile pentru recuperarea lui completă”, a declarat Cardinalul Michael Czerny.



Francisc, pe numele de mirean Jorge Mario Bergoglio, s-a născut în Argentina şi este primul papă originar de pe continentul american şi primul papă iezuit.



Alegerea sa, pe 13 martie 2013, a marcat un moment istoric, fiind perceput ca un Papă al schimbării, al modestiei și al apropierii de oameni şi al toleranţei. Pe parcursul celor 12 ani cât s-a aflat în fruntea Vaticanului, Papa Francisc a militat pentru săraci și marginalizați, pozițiile sale pe teme sociale, de la migrație la justiție economică,fiind adesea considerate revoluționare în cadrul conservator al Vaticanului.



De asemenea, spre deosebire de predecesorii săi, a refuzat luxul apartamentelor din Palatul Apostolic, alegând să locuiască în Casa Sf. Marta, un gest simbolic al modestiei și apropierii de oameni.



Nu puţine sunt momentele în care gesturile sale simple şi pline de o smerenie absolută au impresionat o lume întreagă.



„Francisc a resetat aşteptările pentru ceea ce trebuie să fie un papă: un pastor care îi primeşte pe toţi şi nu judecă pe nimeni care este de bună credinţă”, a spus David Gibson, directorul Centrului pentru religie şi cultură de la Universitatea Fordham.







În 2019, la 20 de ani distanţă de când un alt papă vizita România, pe 31 mai 2019 Papa Francisc venea în România, într-o vizită istorică de trei zile, amintindu-le tuturor că în ochii lui Dumnezezu toţi suntem la fel, în ciuda diferenţelor religioase sau etnice.



„Şi eu am venit aici ca pelerin ce doreşte să vadă chipul Domnului în chipul fraţilor; privindu-vă, vă mulţumesc din inimă pentru primirea voastră. Legăturile de credinţă care ne unesc îşi trag originea de la Apostoli, martorii Celui Înviat, în special de la legătura care îl unea pe Petru de Andrei, care, conform tradiţiei, a adus credinţa în aceste meleaguri. Au fost chiar fraţi de sânge (cf. Mc 1,16) şi, într-un mod special, prin vărsarea sângelui pentru Domnul. Ei ne amintesc că există o fraternitate de sânge care ne precedă şi care, ca un curent tăcut şi dătător de viaţă, n-a încetat niciodată, de-a lungul secolelor, să ude şi să susţină drumul nostru”, le-a reamintit Sanctitatea Sa celor veniţi să-l întâmpine.



Cu toate acestea, agenda papei a supărat unii catolici, printre care şi câţiva înalţi cardinali. Aceştia l-au acuzat de diluarea învăţăturilor Bisericii pe teme precum căsătoria între persoanele de acelaşi sex, divorţ şi recăsătorie şi că s-a concentrat excesiv asupra unor subiecte politice cum ar fi schimbările climatice. Unii supravieţuitori ai abuzurilor sexuale săvârşite de clerici au spus că ar fi trebuit să întreprindă mai multe acţiuni pentru protejarea copiilor în Biserică.







„Papa Francisc a oferit omenirii atât viziune, cât şi leadership”



Papa Francisc este cunoscut pentru faptul că munceşte până la epuizare şi şi-a continuat munca şi din spital. Acum, că intră în cel de-al 13-lea an de pontificat, nu se ştie dacă va reuşi să-şi menţină ritmul obişnuit după ce va fi externat. Medici care nu fac parte din echipa sa medicală au spus că, cel mai probabil, recuperarea va fi lungă şi plină de pericole, având în vedere vârsta papei şi celelalte afecţiuni medicale, care i-au limitat server mobilitatea.



Absenţa sa publică prelungită a dat naştere unor speculaţii cum că papa Francisc ar putea alege să urmeze exemplul predecesorului său, Benedict al XVI-lea, şi să demisioneze. Dar prietenii şi biografii săi au insistat că nu are în plan să se retragă. Cea mai mare parte a programului papei din 2025 este legat de Anul Sfânt Catolic, care i-a umplut agenda cu audienţe ale unor grupuri de pelerini sosiţi la Roma. Biserica Catolică se aşteaptă la 32 de milioane de pelerini pe parcursul anului.



Papa Francisc are planificat cel puţin un voiaj în străinătate. Vrea să meargă în Turcia cu prilejul celebrării a 1.700 de ani de la Conciliul de la Nicea, localitate antică pe teritoriul cărei se află azi oraşul Iznik.



Mulţi catolici speră, de asemenea, ca papa Francisc să continue să fie vocal pe subiecte politice importante pentru el, cum ar fi tratamentul acordat imigranţilor, dar şi referitor la conflictele globale. Cu doar trei zile înainte de internarea sa, suveranul pontif l-a criticat dur pe preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, pentru măsurile împotriva imigranţilor printr-o scrisoare deschisă adresată episcopilor catolici din America.



„Papa Francisc a oferit omenirii atât viziune, cât şi leadership. El este ceea ce lumea noastră defectă, violentă, confuză are nevoie acum”, a declarat Marie Dennis, consilieră la Vatican şi fost lider al unei organizaţii internaţionale catolice axată pe probleme referitoare la pacea mondială.