Păreri Pefoc - ce spun specialiștii despre avantajele încălzirii pe peleți?

Dacă te gândești serios să îți achiziționezi o soba sau un șemineu pe peleți cu care să-ți încălzești eficient și mai ieftin locuința, am solicitat părerea specialiștilor de la PEFOC - o companie româneasca din Sibiu cu tradiție de peste două decenii în montajul și comercializare de soluții termice alternative de calitate. Meșterii au fost încântați să ne ajute cu câteva informații relevante despre avantajele, dar și despre eventualele provocări ale unei astfel de soluții de încălzire inedite.Înainte de toate, trebuie să știm că aceste tipuri de sobe și seminee funcționează pe principiul arderii lemnului prelucrat sub formă de pelete. Procesul de obținere a peleților presupune înlăturarea scoarței buștenilor de copac, măcinarea atentă a lemnului, uscarea corespunzătoare și mai apoi, compactarea acestora până la dimensiunile potrivite. Pe piața de profil există și modele care pot funcționa cu o serie de peleți speciali, fabricati și din alte tipuri de bio-combustibili. Indiferent de natura lor, peleții sunt per total, mai puțin costisitori în comparație cu combustibili lichizi, propanul sau electricitatea, beneficiind de proprietatea lor regenerabilă.În anumite situații, dispozitivele termice care funcționează pe bază de peleți pot fi mai practice chiar și decât un model clasic de șemineu sau termosemineu pe lemne , dacă ne gândim că la acestea este suficientă o singură alimentare, ca mai apoi să te bucuri de căldura unui foc curat și eficient, vreme de până la 16 ore sau până la următoarea alimentare. Așadar, ca să te poți bucura la potențial maxim de beneficiile și funcționalitatea unei sobe pe peleți, specialiștii ne sfătuiesc să luăm în calcul câteva aspecte pe care le vom prezenta în rândurile de mai jos.Unul dintre cele mai importante avantaje în cazul unei asemenea soluții de încălzire o reprezintă abilitatea de a controla eficient căldura. Poți seta temperatura pe care o dorești cu o precizie similară unui sistem de încălzire pe gaz sau curent. Spre deosebire de alte sisteme de încălzire, sobele pe peleți au un termostat electronic care poate fi setat cu multă precizie.Majoritatea modelelor de sobe pe peleți beneficiază de un sistem automat de pornire/oprire. Această capacitate se datorează unui sistem inteligent, computerizat, care comandă fără implicarea factorului uman. Altfel spus, soba pe peleți funcționează independent, fiind necesară doar o intervenție minimă din partea celui care o manevrează. În plus, există și posibilitatea montării unui dispozitiv de tip termostat, care să-ți permită reglaje fine asupra temperaturii ambientale din camera unde este montat.Precum ca și în cazul majorității soluțiilor de încălzire pe bază de combustibil fosil, un randament sporit este echivalent cu un cost de utilizare mai mic, atât la buzunar, cât și asupra mediului înconjurător. Așadar, pentru bunăstarea ta este recomandat să cauți un model care să-ți livreze eficient căldura, la cel mai bun raport calitate/preț de pe piață. Modelele din gama specialiștilor de la PEFOC, asigură un randament foarte bun printr-o eficiență brută, care se situează în jurul valorii de 80%.Una dintre provocările deținerii unei sobe pe peleți este reprezentată de depozitarea materialului combustibil în condiții optime de conservare. Depozitarea corectă a peleților este esențială mai ales că aceștia pot să absoarbă o cantitate considerabilă de umezeală din aerul înconjurător, precum și de pe podele sau pereți. Astfel, pentru evitarea umezelii și deteriorării premature a acestora, peleții trebuie protejați și depozitați în spații bine aerisite și uscate. Utilizarea constantă a peleților uzi va genera în timp chiar și deteriorarea sobei!Sub sloganul „Noi facem tot, tu pui pe foc!”, profesioniștii de la PEFOC sunt pregătiți să răspundă întrebărilor tale și să ofere consultanță gratuită în vederea alegerii modelului potrivit de sobă sau șemineu. De asemenea, în magazinul online www.pefoc.ro aveți la dispoziție din stocul lor propriu de la Sibiu sau prin partenerii oficiali din întreaga țară, o gamă diversă de produse: focare, șeminee centrale, sobe pe lemne sau peleți, seminee electrice , grătare din cărămidă, coșuri de fum și alte accesorii sau materiale de construcții șeminee - cu banii jos sau prin sistem avantajos de plată în rate!