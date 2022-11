Părinții copiilor cu CES, purtați de la Ana la Caiafa, în Constanța, pentru drepturile bănești

Constanța, este încadrat în grad de handicap și are și certificat de orientare școlară, beneficiind de alocație de hrană, fiind copil cu cerințe educaționale speciale. Încă de la începutul anului școlar, am întrebat la secretariat, căci la școală trebuie să depunem dosarele pentru a primi respectivii bani, despre prevederile noii legii. Mi s-a răspuns că nu au primit nicio înștiințare, că nu primim nicio mărire, că nu se aplică și în cazul nostru. Am revenit și parcursul celor două luni care s-au scurs, dar de fiecare dată mi s-a răspuns că nu există o astfel de prevedere și dată afară. Vă rog să mă ajutați cu prevederea legală și cu informații, unde mă pot adresa, pentru a afla care sunt drepturile copilului meu. Totodată, am înțeles că unele drepturi ale elevilor au fost plafonate la nivelul municipiului Constanța, încerc să aflu dacă este vorba și despre acesta”, ne-a transmis mămica debusolată.







Primăria lămurește situația: copiii vor primi o alocație de hrană de 22 lei



Având în vedere că fondurile pentru plata alocațiilor de hrană sunt distribuite de serviciul specializat din cadrul Primăriei Constanța, ne-am adresat acestei instituții pentru lămuriri. Potrivit reprezentanților administrației publice locale, copiii cu CES vor primi, potrivit Legii 143/2022 o alocație de hrană de 22 lei/zi, iar cei care sunt încadrați în grad de handicap vor primi suplimentar 50% din această valoare, deci 33 lei/zi. E drept, actul legislativ prevede că „în limita bugetelor aprobate, consiliile județene, consiliile locale ale sectoarelor municipiului București și consiliile locale ale municipiilor, orașelor și comunelor pot aproba, prin hotărâre, la propunerea direcțiilor generale de asistență socială și protecția copilului, respectiv a serviciilor publice de asistență socială, un cuantum al alocației de hrană mai mare decât cel stabilit potrivit alin. (1)”, dar la nivelul municipiului Constanța acesta este minimul stabilit legal. Totodată, se impune precizat că zilele acestea, a început distribuirea sumelor pentru copiii cu CES, aferente lunii septembrie.



În altă ordine de idei, în cea mai recentă ședință a Consiliului Local Constanța, consilierii locali au decis ca bursele de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social (inclusiv cele medicale) să fie la valoarea celor de anul trecut. Astfel, bursele de performanță sunt de 1.000 lei/lună, bursele de merit de 200 lei/lună, iar bursele de studiu și cele de ajutor social (inclusiv medicale) sunt de 250 de lei/lună. La nivelul municipiului Constanța, pentru anul școlar în curs au fost anunțate 11413 burse în total, respectiv: 161 burse de performanță, 7.209 burse de merit, 776 burse de studiu și 3.267 burse sociale.





Cuantumul alocației de hrană pentru elevii cu cerințe educaționale speciale este, în această perioadă, un subiect „fierbinte” pentru părinții acestor copii. Nevoiți să plătească în fiecare lună zeci de ore de diverse terapii de recuperare pentru cei mici, orice ajutor financiar, oricât de insignifiant ar părea, este râvnit și binevenit. Dar în unele cazuri, cei care ar trebui să îi sprijine pe părinți cu informații despre hățișurile birocrației, îi pasează de la o instituție la alta...În luna mai a anului în curs, a intrat în vigoare Legea 143/2022 pentru modificarea și completarea art. 129 din Legea 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului și pentru stabilirea unor măsuri de asistență socială, care a adus o veste îmbucurătoare părinților de copii cu cerințe educaționale speciale: creșterea nivelului minim al alocației zilnice de hrană la 22 de lei, de la 16 lei, cât a fost pe parcursul anului școlar 2021 – 2022. Dar cum descifrarea prevederilor legale este o nebuloasă pentru unii părinți, aceștia s-au îndreptat spre secretariatele școlilor unde învață copiii lor, pentru a afla informații suplimentare. La fel a procedat și Mariana F., mămica unui copil diagnosticat cu autism, dar s-a lovit de uși închise în nas. „Copilul meu este înscris la o grădiniță din municipiul