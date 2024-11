Parisul şi Berlinul subliniază nevoia de coeziune a europenilor în privinţa apărării după alegerea lui Trump

Miniştrii german şi francez ai apărării au subliniat, după o întâlnire la Paris, nevoia de coeziune între europeni după victoria lui Donald Trump în alegerile prezidenţiale din SUA, relatează agenţia AFP.„Trebuie să ne consolidăm suveranitatea, trebuie să ne întărim unitatea”, a afirmat ministrul german Boris Pistorius într-o declaraţie comună la finalul întâlnirii organizate în regim de urgenţă. „Este vorba despre problema multilateralismului, despre modul în care ne poziţionăm în această ordine mondială ca europeni”, a adăugat el.Cei doi miniştri au convenit ca în următoarele două săptămâni să aibă reuniuni cu omologii britanic, italian şi polonez pentru a discuta despre acest lucru.„Încercăm să apărăm în esenţă calea şi linia autonomiei strategice europene în ceea ce priveşte securitatea şi apărarea”, a declarat, la rândul său, ministru francez al apărării, Sebastien Lecornu.Cei doi miniştri au vorbit, de asemenea, despre necesitatea de a continua reînarmarea şi de a respecta pragul minim de 2% din PIB dedicat apărării stabilit de NATO, astfel încât Uniunea Europeană să fie capabilă să-şi protejeze mai bine industriile de apărare şi să continue să-şi păstreze agendele în ceea ce priveşte securitatea colectivă, în special sprijinul pentru Ucraina.„Ucraina are în continuare nevoie de sprijinul nostru”, a spus Boris Pistorius, vorbind despre o situaţie militară îngrijorătoare pentru Kiev sub efectul loviturilor ruseşti.În acelaşi sens, cancelarul german Olaf Scholz şi preşedintele francez Emmanuel Macron au convenit să se coordoneze îndeaproape în legătură cu alegerile din SUA.„Vom lucra pentru o Europă mai unită, mai puternică, mai suverană în acest nou context, cooperând cu Statele Unite şi apărând interesele şi valorile noastre”, a explicat Emmanuel Macron.În timpul campaniei sale pentru revenirea la Casa Albă, Donald Trump i-a îndemnat pe membrii europeni ai NATO să-şi mărească bugetele de apărare, sub ameninţarea că îi va lăsa fără sprijinul american pentru a descuraja Moscova. De asemenea, el a ameninţat în mod repetat că va opri ajutorul militar american pentru Ucraina.