Percheziții în Capitală într-un dosar de înșelăciune: 32 de persoane prejudiciate

În fapt, în perioada 2022 - prezent, administratorul unei societăți comerciale ar fi indus în eroare 32 de persoane, cărora le-ar fi oferit spre vânzare, prin intermediul unui site on-line, diferite produse electronice.



Din cercetări, s-a stabilit că bunurile ar fi fost achitate în avans de către persoanele vătămate, fără ca acestea să fie livrate, prejudiciul cauzat fiind de aproximativ 310.000 de lei.



În baza mandatului de aducere, persoana bănuită va fi condusă la audieri, în vederea dispunerii măsurilor legale.



Cercetările sunt continuate de către polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice – Sector 5, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune.



"Facem precizarea că efectuarea percheziţiei domiciliare este o etapă în cadrul procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, ce are drept scop administrarea probatoriului necesar soluţionării cauzei, care nu poate, în nicio situaţie, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie", transmit reprezentanţii Poliţiei Române.

Poliţiştii Direcției Generale de Poliţie a Municipiului București - Serviciul de Investigare a Criminalității Economice - Sector 5 pun joi în aplicare un mandat de percheziție domiciliară și un mandat de aducere, în Capitală, într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de înșelăciune.