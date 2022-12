Petre Daea, bilanțul anului 2022: Seceta punând stăpânire pe întreaga țarp a dat de furcă fermierilor. Guvernul a intervenit la timp

„Seceta punând stăpânire pe întreaga ţară a dat de furcă fermierilor, i-a pus la grea încercare. Dar nici noi, Guvernul României, nu am stat pasivi la acest moment extrem de delicat pentru activitatea lor. Motiv pentru care am intervenit la timp cu instrumentele de sprijin, acordându-le tuturor subvenţiile, acordându-le sumele pe care le-am stabilit prin programele pe care le-am instituit la nivelul Ministerului Agriculturii şi care au fost aprobate în Guvernul României. Toate la un loc au fost un sprijin real pentru fermieri. Ei au reuşit să realizeze cantitatea de grâu necesară consumului uman şi disponibilităţi pentru export. La fel s-a întâmplat şi la floarea soarelui. Am pierduri însă mari cantităţi de porumb”, a transmis Petre Daea, într-un mesaj video postat pe pagina sa de Facebook.

Petre Daea a precizat că în acest an seceta „a dat de furcă fermierilor şi i-a pus la grea încercare”, însă atât Ministerul Agriculturii, cât şi Guvernul României a intervenit la timp şi a luat măsurile de sprijin necesare contextului, a acordat subvenţii şi sumele stabilite prin programele pe care instituite la nivelul Ministerului Agriculturii şi aprobate de către Executiv, potrivit Antena3