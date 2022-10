Petre Daea şi Marcel Ciolacu, discuţii cu producătorii de la Târgul de produse agro-alimentare

Între punctele de atracţie s-au aflat standurile cu borş şi produse din peşte şi carne de porc, produse lactate, din ciuperci, fructe deshidratate fără alte adaosuri, ceaiuri şi creme naturale, produse apicole, dulciuri, cozonac domnesc, halva moldovenească sau prăjitura lui Creangă, fructele ecologice, dar şi standurile cu palincă, vin şi must.



„Din 1905 am cazanele. Vreau să duc tradiţia mai departe. Trebuie să ne ajutaţi ca mici producători. În luna februarie am luat locul I la Viena. Ca mic producător am o problemă, că nu pot să cumpăr fructe”, a precizat un producător de palincă din Tulca, Bihor, care a oferit o mostră din partea casei de „50 de volţi, 4 amperi - curent continuu”. „Poate îi lămurim pe cei de la TAROM, în loc să dea whisky, să dea palincă”, a spus Marcel Ciolacu.





Producători români din toate domeniile au discutat, luni, cu ministrul Agriculturii, Petre Daea, şi cu preşedintele Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu, aflaţi într-o vizită la Târgul organizat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale cu ocazia Zilei naţionale a produselor agro-alimentare româneşti, „Produs românesc - Bun pentru tine, bine pentru fiecare”.Însoţiţi de secretarul general al PSD, Paul Stănescu, cei doi oficiali s-au oprit, pe rând, la fiecare stand, unde au stat de vorbă, mai bine de o oră, cu producătorii, majoritatea cu afaceri de familie, au degustat din produse şi au făcut unele cumpărături, între acestea fiind usturoiul de Râmnicelu, brand european.