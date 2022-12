Piaţa globală de oferte publice iniţiale a trecut de la recorduri la o scădere drastică

Pe parcursul anului 2022, activitatea IPO globală a fost afectată de volatilitatea crescută a pieţei şi de alte condiţii nefavorabile, la care s-a adăugat performanţa slabă a multor IPO-uri care au fost listate începând cu 2021.





Pe fondul unui mediu definit de o inflaţie mai mare şi de rate ale dobânzii în creştere, investitorii au respins noile companii publice şi s-au îndreptat către clase de active mai puţin riscante, consideră sursa citată.





În mod similar, activitatea IPO-urilor sponsorizate de sectorul financiar a înregistrat o scădere abruptă de 77% în ceea ce priveşte numărul şi, respectiv, de 93% ca încasări.





În timp ce aceste cifre reprezintă un declin puternic faţă de 2021, tranzacţiile IPO la nivel mondial au punctat totuşi o creştere de 16% ca număr, în comparaţie cu 2019, anul pre-pandemic.





În pofida faptului că activitatea de pe piaţă a fost în mare parte în scădere în general, au existat câteva industrii şi regiuni care au înregistrat un succes modest. Sectorul tehnologic a continuat să conducă în volume, reprezentând 23% din tranzacţii, în timp ce sectorul energetic a dominat ca încasări, reprezentând 22% în 2022.





Potrivit EY, în rândul mega IPO-urilor listate, care sunt definite ca fiind cele care au strâns venituri de peste un miliard de dolari, veniturile medii din 2022 sunt cu 45% mai mari decât cele din 2021, pe fondul unei evaluări puternice pentru mega IPO-urile din domeniul energiei care au avut loc în acest an. Anumite pieţe, cum ar fi China continentală, Orientul Mijlociu şi unele ţări din ASEAN, au înregistrat performanţe relativ bune, în ciuda subperformanţei semnificative la nivel global.





În pofida multiplilor factori care afectează pieţele globale de capital, piaţa IPO din România rămâne rezistentă şi continuă să ofere perspective de creştere solide pe termen mediu şi lung. Numărul companiilor care iau în considerare listarea la Bursa de Valori Bucureşti a crescut, stimulat de succesul ofertelor publice recente ale companiilor blue-chip locale. În plus, Aero, piaţa secundară locală, a atras în mod activ un număr tot mai mare de companii mai mici, în vederea pregătirii pentru cerinţele mai rigide ale pieţei principale. Se observă, de asemenea, o creştere constantă a numărului de investitori de retail activi, un număr tot mai mare de persoane care devin tot mai sofisticate în ceea ce priveşte investiţiile lor financiare.





„După un an 2021 record, piaţa globală de IPO-uri a luat o întorsătură bruscă în direcţia opusă în 2022. Cu doar 1.333 de IPO-uri, care au cumulat 179,5 miliarde de USD, activitatea IPO a scăzut cu 45% în ceea ce priveşte numărul de tranzacţii şi cu 61% ca încasări de la an la an (YOY). Pe măsură ce dimensiunea medie a tranzacţiilor s-a redus din cauza evaluării reduse şi a performanţelor slabe ale pieţei bursiere, nu au mai avut loc lansări de IPO-uri mari în 2022”, arată studiul EY Global IPO Trends 2022.