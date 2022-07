Pinguinii de la un acvariu japonez refuză să mănânce peștele ieftin

Într-o imagine surprinsă de TV Asahi, o angajată a acvariului îi flutură unui pinguin un macrou, dar acesta nu are nicio reacție. Când ea mută peștele mai aproape de cioc, pinguinul își întoarce capul cu aroganță. O vidră adulmecă peștele, dar fuge repede de lângă el.





Până acum, pinguinii și vidrele de la Hakone-en primeau în general aji și stavrid negru japonez, pești de calitate superioară și cu un preț pe măsură, consumat cu plăcere de animale. Dar acvariul, care găzduiește 32.000 de animale, inclusiv rechini și foci, nu a fost imun la problemele economice care afectează multe economii ale lumii. Prețul la aji a crescut cu 20-30% față de anul trecut, a precizat administrația acvariului, potrivit CNN. Așa că, pentru a reduce costurile, s-a trecut la o alternativă mai ieftină - macroul.





Dar noul meniu nu a fost bine primit, angajații acvariului fiind nevoiți să fie creativi pentru a determina animalele să mănânce. De exemplu, vidrele și pinguinii par mai dispuși să mănânce macroul atunci când peștii sunt amestecați cu aji-ul lor preferat.



Angajații spun că pinguinii și vidrele au, totuși, preferințele lor în materie de pește și în continuare vor face tot posibilul pentru a le satisface gusturile. „Toate animalele din acvariu sunt o familie și facem tot posibilul pentru a le menține sănătoase. Nu am forța niciodată niciun animal să mănânce ceea ce nu vrea. Ne-ar plăcea, în schimb, să avem mai mulți vizitatori, iar asta ne-ar fi de ajutor”, au mai precizat angajații.





