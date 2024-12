Planuri mari pentru achiziția de arme în România. MapN promite 70 de programe de înarmare

2025 ar trebui să fie anul înarmării pentru România. Deja 20 din cele 70 de programe au fost licitate.Urmează un an dificil pentru Ministerul Apărării, din punctul de vedere al achizițiilor de armament și muniție, ținând cont de posibila situație economică nefavorabilă.MApN a promis 2,5% din PIB ca buget, însă rămâne de văzut care va fi nivelul de execuție bugetară.20 din cele 70 de programe de înarmare ale Romaniei au fost deja licitate. Printre ele:-sisteme antiaeriene de rachete SHORAD-VSHORAD (cu bătaie scurtă și foarte scurtă) – 4,2 mld Euro-obuziere autopropulsate calibru 155mm – 5 sisteme (18 obuziere per sistem – în total 90), valoare totală 2 miliarde de dolari. Prima fază scoasă la licitație cuprinde primele 3 sisteme (54 obuziere) și are o valoare de 1,15 miliarde de dolari.-autovehicule tactice blindate ATBTU – 1.059 autovehicule, valoare 3,7 miliarde de lei.-modernizare nave purtătoare de rachete, cu sisteme de rachete NSM – lansatoare cu câte 8 rachete NSM pe fiecare NPR, în total 375 milioane de euro.-avion multirol de generația a V-a, F-35: 32 avioane F-35 cu o valoare estimată pentru întreg programul de 6,5 mld. dolari-sisteme de drone mini UAS Clasa I-modernizare sistem artilerie antiaeriană Oerlikon Model GDF 103 la standardul sistem artilerie antiaeriană cu capacități C-RAM – 8 sisteme / 48 de tunuri.-sisteme C4I cu capabilități de integrare ISTAR-sistem de război electronic antidronă / C-UAS-vedetă de intervenție pentru scafandri – 2 nave.La finalul anului viitor sunt așteptate și primele tancuri americane de tip Abrahms, un contract de peste 1,07 miliarde de dolari, potrivit Antena 3 CNN.