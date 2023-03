Poliţia din Moldova a destructurat formaţiuni „orchestrate de Moscova” pentru a destabiliza ţara

Poliţia din Republica Moldova a anunţat că a arestat membri ai unei reţele „orchestrate de Moscova” cu scopul de a destabiliza ţara, transmite agenţia France Presse, consultată de Agerpres.În urma percheziţiilor efectuate, 25 de bărbaţi au fost interogaţi de anchetatori, iar şapte au fost reţinuţi, a declarat şeful Inspectoratului General al Poliţiei, Viorel Cernătean, într-o conferinţă de presă.Un agent a reuşit să se infiltreze în grupul condus de un ruso-moldovean, a precizat el.„Informaţiile despre implicarea grupărilor din Federaţia Rusă au fost confirmate, inclusiv de agentul nostru sub acoperire, care a intrat în contact cu persoana din Moscova, sub pseudonimul «Mayin Sandu», trimis la Chişinău pentru a efectua instruirile necesare. Acesta este un individ cu cetăţenie dublă, atât a Republicii Moldova, cât şi a Federaţiei Ruse, care în repetate rânduri şi-a schimbat numele. Acesta a sosit la Chişinău pe 9 martie pentru a stabili programul de mai departe. În urma acţiunilor de urmărire, implicit înregistrărilor video, s-a aflat despre infiltrarea a zece grupuri, a câte 5-10 persoane, cu anumite însemne, responsabile de măsurile de destabilizare, cu o remunerare de circa zece mii de dolari per capita”, a spus Viorel Cernăuţeanu.