Poliţia din New York, în alertă maximă, după punerea sub acuzare a lui Trump

Poliţia din New York a intrat în alertă maximă înaintea înfăţişării de marţi în faţa instanţei a fostului preşedinte american Donald Trump, acuzat în dosarul unor plăţi neregulamentare făcute unei vedete porno, relatează AFP.Puternicul şi supradimensionatul New York Police Department (NYPD), care numără 36.000 de poliţişti şi 19.000 de civili, a ordonat tuturor ofiţerilor şi agenţilor săi să iasă pe străzi de vineri timp de o săptămână, au declarat surse din poliţie citate de televiziunea NBC.Un purtător de cuvânt al poliţiei din New York, oraş cu un istoric de incidente violente, a răspuns prin e-mail unei solicitări a agenţiei franceze de presă că "ofiţerii au fost plasaţi în stare de alertă, iar departamentul rămâne pregătit să intervină în caz de nevoie şi se va asigura că toată lumea îşi poate exercita paşnic drepturile".Donald Trump, care locuieşte în Florida, urmează să se prezinte marţi la un tribunal din New York pentru a i se comunica în mod oficial acuzaţiile legate de plata la sfârşitul anului 2016 şi ulterior a 130.000 de dolari către actriţa de filme pornografice Stormy Daniels pentru a-i cumpăra tăcerea, în contextul alegerilor din acel an.