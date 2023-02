Polonia îşi mută rachetele Patriot la Varşovia

Polonia şi-a relocat sistemele de rachete sol-aer Patriot pe un aeroport militar din vestul Varşoviei, unde vor rămâne pentru moment, a indicat ministrul polonez al Apărării, Mariusz Blaszczak, potrivit agenţiei DPA, consultată de Agerpres.În afară de sistemele Patriot pe care Germania, ţară membră a NATO, le-a trimis în această ţară la mijlocul lunii ianuarie, armata poloneză dispune de propriile baterii ale sistemului de apărare antiaeriană construit de SUA.Evocând demersurile făcute de Polonia şi de alţi membri estici ai NATO pentru a-şi consolida capacitatea de apărare, ministrul polonez nu a menţionat conflictul de aproape un an în Ucraina vecină. Relocarea rachetelor Patriot la Bemovo de la baza lor din Sochaczew, la vest de Varşovia, este un element important în pregătirea celei de-a treia brigăzi de apărare antiaeriană din capitală, a indicat el.Polonia are două batalioane Patriot proprii şi este protejată în plus de unităţi Patriot ale aliaţilor săi din NATO.