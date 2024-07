Porţi Deschise la Cuget Liber Antena 3. „Condiții deosebite pentru slujitorii presei constănțene”

Zi specială pentru "Cuget Liber" - "Antena 3 Constanţa"! Trustul nostru de presă s-a mutat la casă nouă, motiv pentru care, astăzi, organizăm un eveniment mult aşteptat: Ziua Porţilor Deschise. Noul sediu, situat pe Bulevardul Tomis nr. 96 este vizitat, în aceste momente, de invitaţi şi colaboratori.Printre cei care ne-au vizitat şi ne-au felicitat pentru acest pas măreţ se numără şi Ioan Damaschin, președintele Uniunii Ziariștilor Profesioniști, filiala Dobrogea, dar și fostul redactor șef Ion Tița CălinIoan Damaschin, președintele Uniunii Ziariștilor Profesioniști, filiala Dobrogea: „În numele jurnaliștilor filialei, peste 100 la număr, adresez și eu felicitări pentru că un post de televiziune de prestigiu va readuce Constanța pe fișierul instituțiilor media televizate. «Cuget Liber”» este un ziar cu o vechime foarte mare în Dobrogea, este un etalon de comunicare prin presa scrisă și aduce informații foarte utile constănțenilor și dobrogenilor, în general. Felicitări pentru realizările pe care le are și instituția și, bineînțeles, și modul în care jurnaliștii respectă deontologia profesională. La mulți ani!”.Ion-Tița Călin, fost redactor șef „Cuget Liber”: „Sunt legat de această locație în care pe vremea când aveam 10 ani, asta se întâmpla în 1960, și eram elev la Școala Generală nr. 12, am dansat călușarii pe scena clubului SNC. Sunt legat și de faptul că am lucrat, în calitate de sociolog, timp de 17 ani, în Șantierul Naval Constanța, căruia îi aparține acest club. Sunt legat și de faptul că acum, în această locație, se află ziarul «Cuget Liber», la care am lucrat timp de 30 de ani. Este o mutare frumoasă, interesantă și elegantă, cu condiții deosebite pentru slujitorii presei constănțene și sper ca din această locație să aveți performanțe mult mai mari decât ați avut până acum. Le urez succes tuturor colegilor de presă care lucrează în aceste două unități și să fiți iubiți de cititori și telespectatori. La mulți ani, Cuget Liber, la mulți ani, Antena 3 Constanța!”.