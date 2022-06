Povestea lui Merlin, unul dintre cele mai cunoscute personaje de legendă

Așadar, șansele ca Merlin să fi existat cu adevărat sunt destul de mici, dar acesta rămâne unul dintre cele mai importante personaje de legendă din istoria britanicilor. Legendele despre acest vrăjitor capabil de orice sunt multiple. Ba chiar Geoffrey din Monmouth susținea că Merlin a construit faimosul Stonehenge, unul dintre cele mai vechi locuri din Marea Britanie. Cât este adevăr, cât este legendă, devine foarte greu de stabilit, însă este clar că Merlin are farmecul său aparte.

Vrăjitorul Merlin este unul dintre cele mai cunoscute personaje de legendă din istorie. Despre el, legendele au început să apară încă din perioada Evului Mediu, iar acest personaj rămâne popular și în zilele noastre.Merlin era considerat mentorul Regelui Arthur, omul care îl sfătuia să ia decizii importante și care influența anumite decizii prin puterile sale magice.El a fost introdus pentru prima dată de autorul britanic din secolul al XII-lea, Geoffrey de Monmouth. Acesta a combinat povești despre Myrddin și Ambrosious, doi britanici legendari din acele vremuri, și a creat personajul Merlin. Povestirile despre Merlin au devenit populare mai întâi pe tărâmul în care astăzi se află Țara Galilor și ulterior în toată Marea Britanie.La secole distanță de la apariția acestui personaj, Merlin se bucură încă de o popularitate foarte mare. Un serial foarte popular a rulat între 2008 și 2012, dar despre Merlin s-au făcut și numeroase filme, dar și jocuri onlin e. Constant apar titluri noi, iar una dintre cele mai recente producții este Merlin and the Ice Queen Morgana. Dezvoltat de compania Play'N Go, acest joc te introduce rapid într-un univers magic și conține elemente inspirate din magie, dar și din Evul Mediu. De altfel, inclusiv coloana sonoră este inspirată din acele vremuri.Se crede că Merlin și Regele Arthur au trăit undeva în perioada Evului Mediu Întunecat. Au fost ani grei pentru omenire, plini de conflicte, cu multe evenimente negative, din care au rezistat puține lucrări scrise, astfel că este greu de stabilit dacă cei doi au existat cu adevărat. Însă, la nivel de legendă, poveștile despre ei sunt numeroase.Despre Arthur se spune că a unit regatele britanice pentru a opri invazia anglo-saxonilor. Sub comanda sa a urmat o perioadă de pace și prosperitate, dar și el a sfârșit tragic, după ce a atras războiul civil asupra regatului său. În schimb, despre Merlin există mai multe teorii. El ar fi suferit pentru că nu a reușit să schimbe viitorul britonilor prin magie, astfel că a plecat în pădure și a trăit ca un călugăr. Altă variantă, vehiculată câteva secole mai târziu, indica o pasiune prea mare pe care acesta o avea pentru femei, care în cele din urmă i-a fost fatală.În scrierile originale, Merlin era prezentat ca Myrddin și era unul dintre sfătuitorii regali. Astfel de roluri erau întâlnite la casele regale din acele vremuri, mai ales că personajul nostru avea și calitatea de profet.Totuși, cei care pun la îndoială existența lui Merlin nu sunt puțini și au motive să o facă. Asta deoarece relatările istorice despre Arthur și Merlin nu se prea potrivesc din punct de vedere cronologic. Despre Arthur, cea mai veche lucrare apare în Istoria Britonilor și îi aparține unui călugăr din jurul anilor 830. În plus, victoriile militare ale lui Arthur nu sunt pe atât de mari pe cât o arată legendele. Dimpotrivă, obținuse o singură mare victorie, la Badon, lângă orașul Bath. O altă relatare a unui călugăr indica faptul că această bătălie ar fi avut în jurul anului 500.