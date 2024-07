PPE: Ungaria deschide uşa spionajului Rusiei în Uniunea Europeană

Partidul Popular European (PPE) consideră că decizia Ungariei de a relaxa restricţiile pentru eliberarea vizelor pentru cetăţenii din Federaţia Rusă şi Belarus riscă să genereze grave probleme în materie de securitate pentru Uniunea Europeană, exprimându-şi temerea că această măsură ar putea favoriza spionajul Rusiei în spaţiul blocului comunitar, conform unei scrisori consultate de agenţia Reuters.În scrisoarea adresată preşedintelui Consiliului European, Charles Michel, preşedintele PPE (de centru-dreapta), Manfred Weber, atrage atenţia că noile norme ale Ungariei de acordare a vizelor ar putea crea breşe grave pentru înlesnirea activităţilor de spionaj ale Moscovei, ceea ce, în opinia sa, reprezintă un risc grav pentru securitatea naţională la nivelul UE.Publicaţia britanică Financial Times este prima care a relatat despre această scrisoare.„Această politică ar putea, de asemenea, să faciliteze deplasarea ruşilor în spaţiul Schengen, ocolind restricţiile impuse de legislaţia UE”, susţine Weber în scrisoarea sa.Biroul lui Charles Michel nu a făcut niciun comentariu despre această scrisoare care evidenţiază tensiunile între instituţiile UE şi Ungaria, ţara care exercită în prezent preşedinţia semestrială, prin rotaţie, a blocului comunitar şi care încearcă totodată să menţină relaţii cordiale cu Rusia în pofida războiului acesteia în Ucraina.Un purtător de cuvânt al Comisiei Europene a afirmat că va lua legătura cu Ungaria cu privire la noile reguli şi că Budapesta era obligată să verifice dacă ele sunt conforme cu reglementările Schengen.Ungaria a extins, luna aceasta, programul său de imigraţie numit „card naţional” pentru a-i include, printre alţii, şi pe ruşi şi belaruşi. Titularul unui astfel de card are dreptul să lucreze în Ungaria fără autorizaţie de securitate şi îşi poate aduce şi familia în ţară. Acesta este valabil pentru o perioadă de doi ani, dar poate fi prelungit.Oficial, titularul cardului nu este un lucrător invitat şi, prin urmare, nu apare nici în statistici şi nici în diferitele cote naţionale.Decizia Ungariei privind relaxarea condiţiilor pentru acordarea de vize vine la un an după ce SUA au impus sancţiuni împotriva a trei înalţi funcţionari ai Băncii Internaţionale de Investiţii, o bancă controlată de Rusia la Budapesta: doi ruşi şi un cetăţean ungar.