Premierul rus Mihail Mişustin a început o vizită oficială în Vietnam

Premierul rus Mihail Mişustin a început marţi, 14 ianuarie, la Hanoi, o vizită de două zile în Vietnam, vechi aliat care speră să îşi întărească legăturile cu Moscova, în plin război în Ucraina, informează agenţia AFP.Mişustin are programată o întrevedere cu secretarul general al Partidului Comunist Vietnamez, To Lam, considerat persoana cea mai influentă a ţării, precum şi cu premierul Pham Minh Chinh.Pe agenda discuţiilor, „importante proiecte de cooperare în domeniile energiei şi industriei, creând o dinamică pentru a promova relaţiile dintre Vietnam şi Rusia”, potrivit publicaţiei guvernului vietnamez, Bao Dien Tu Chinh Phu.Vizita lui Mişustin are loc la peste şase luni de la cea a preşedintelui rus Vladimir Putin, alături de care To Lam, pe atunci preşedinte, pledase pentru o întărire a cooperării în materie de apărare şi de securitate.Vietnamul ar putea de asemenea să încheie un acord cu Rusia asupra energiei nucleare, în condiţiile în care această ţară cu 100 de milioane de locuitori caută să răspundă nevoilor sale energetice în plină creştere.