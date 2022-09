Preşedintele Iranului cere garanţii Statelor Unite ale Americii

Preşedintele Iranului Ebrahim Raisi a cerut Statelor Unite garanţii că nu vor renunţa la un posibil acord asupra programului nuclear iranian, cu puţin timp înainte de deplasarea sa la Naţiunile Unite la New York, informează luni France Presse.În favoarea unei înţelegeri bune şi a unui acord just, în ciuda reducerii speranţelor de partea occidentală cu privire la şansele de a restabili un acord nuclear iranian din 2015, Raisi a precizat totuşi într-un interviu acordat unei televiziuni americane că acest acord trebuie să dureze.„Trebuie să dureze. Avem nevoie de garanţii”, a declarat el, adăugând că nu are încredere în americani din cauza comportamentului lor în trecut.Fostul preşedinte american Barack Obama a negociat un acord cu Teheranul în baza căruia Iranul a fost de acord să îşi reducă drastic capacitatea nucleară în schimbul ridicării sancţiunilor economice.Dar trei ani mai târziu, succesorul său la Casa Albă, Donald Trump, a denunţat acordul şi a reimpus sancţiuni Iranului.Actualul preşedinte Joe Biden s-a arătat în favoarea renegocierii acordului, dar insistenţa iraniană de a obţine garanţii de la administraţia americană blochează discuţiile.