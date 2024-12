Preşedintele Israelului cere să se încheie un acord privind ostaticii prin toate mijloacele

Israelul a acuzat Hamas că pune noi obstacole în negocierile privind ostaticii deţinuţi în Fâşia Gaza de peste un an, după ce mişcarea islamistă palestiniană a afirmat că noile condiţii israeliene au respins un acord, relatează AFP.„Organizaţia teroristă Hamas minte din nou, dă înapoi la punctele care au făcut obiectul unui acord şi continuă să pună noi obstacole în negocieri”, a indicat biroul prim-ministrului Benjamin Netanyahu.Atacul Hamas în Israel pe 7 octombrie a dus la moartea a cel puţin 1.208 de persoane, majoritatea civili. Dintre cele 251 de persoane răpite în acea zi, 96 se află în continuare în Gaza, dintre care 34 au fost declaraţi morţi de armata israeliană.Peste 45.000 de palestinieni au fost ucişi în campania militară israeliană ca represalii, majoritatea civili, potrivit unor date ale Ministerului Sănătăţii al guvernului Hamas din Gaza, considerate fiabile de ONU.Preşedintele israelian Isaac Herzog le-a cerut miercuri liderilor ţării să se încheie prin toate mijloacele un acord privind ostaticii deţinuţi de peste un an în Fâşia Gaza, relatează AFP.„Facem apel la liderii noştri să acţioneze cu toate forţele şi prin toate mijloacele pe care le au la dispoziţie pentru a se încheia un acord”, a declarat preşedintele israelian, al cărui rol este în principal protocolar.Israelul a acuzat miercuri Hamas că pune noi obstacole în negocierile privind ostaticii deţinuţi în Fâşia Gaza de peste un an, după ce mişcarea islamistă palestiniană a afirmat că noile condiţii israeliene au respins un acord.Atacul lansat de Hamas în Israel pe 7 octombrie a dus la moartea a cel puţin 1.208 de persoane, majoritatea civili. Dintre cele 251 de persoane răpite în acea zi, 96 se află în continuare în Gaza, dintre care 34 au fost declaraţi morţi de armata israeliană.Totodată, la începutul acestei săptămâni Iranul a denunţat o crimă odioasă după recunoaşterea de către Israel a uciderii liderului Hamas Ismail Haniyeh, la sfârşitul lui iulie, la Teheran, pe care a descris-o drept o mărturisire neruşinată, transmite AFP.„Cu această mărturisire neruşinată, regimul israelian recunoaşte deschis pentru prima dată responsabilitatea sa în această crimă odioasă”, a declarat ambasadorul iranian la ONU, Amir Saeid Iravani, într-o scrisoare adresată secretarului general al Naţiunilor Unite, publicată pe reţeaua socială X.Reamintim că ministrul israelian al apărării, Israel Katz, a recunoscut că ţara sa l-a ucis pe liderul mişcării islamiste palestiniene.Iranul şi Hamas au dat vina pentru asasinat pe Israel, care până atunci nu a comentat public.Drept represalii la moartea lui Haniyeh şi a lui Hassan Nasrallah, liderul Hezbollahului pro-iranian ucis de Israel la sfârşitul lui septembrie la Beirut, Iranul a lansat pe 1 octombrie 200 de rachete în direcţia Israelului.