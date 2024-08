Președintele kazah, despre dezvoltarea durabilă din Asia Centrală

Președintele kazah, Kassym-Jomart Tokayev, a vorbit recent despre importanța Asiei Centrale, ca regiune orientată către dezvoltarea durabilă.







„Simbioza dintre modul de viață nomad și cel sedentar a devenit nu numai baza sistemului economic al regiunii, ci a predeterminat și formarea propriei culturi politice și juridice, a propriului sistem de valori, caracterizat printr-un grad ridicat de toleranță și rezistență la toate tipurile de schimbări. Imperiile au fost create și dizolvate în Asia Centrală, modelele politice și economice au evoluat, dar identitatea lor unică a fost întotdeauna păstrată.







Datorită acestui fapt, regiunea a jucat un rol-cheie în istoria Marelui Drum al Mătăsii și a Eurasiei extinse în ansamblu, păstrându-și în același timp identitatea etno-culturală și spirituală.







În etapa istoriei recente a dezvoltării, statele noastre au trecut prin multe încercări și dificultăți. Previziunile pesimiste potrivit cărora republicile din Asia Centrală se vor alătura grupului așa-numitelor „state eșuate” nu s-au confirmat. Statele din regiune și-au dovedit valoarea și și-au ocupat locul cuvenit în comunitatea internațională.







Instituțiile publice și de stat au fost modernizate. Au fost create infrastructuri și industrii dezvoltate, au fost amenajate mii de kilometri de căi ferate și drumuri noi și au fost construite facilități sociale importante. Cursul nostru către deschidere și reînnoire a asigurat creșterea progresivă a economiilor naționale și integrarea în relațiile economice globale.







Dezvoltarea sistematică a sistemelor de educație, sănătate și pensii a condus la o îmbunătățire semnificativă a situației socio-economice a populației.







Relațiile interstatale din regiune au suferit, de asemenea, schimbări fundamentale. Au fost stabilite dialoguri bilaterale și multilaterale constructive între țări la toate nivelurile și se dezvoltă o cooperare reciproc avantajoasă.

Statele din Asia Centrală au fost capabile să își dezvolte propria strategie pragmatică de relații de politică externă, care a creat un echilibru stabilizator al intereselor inter-naționale și inter-regionale și ne-a permis să devenim participanți cu drepturi depline în procesele globale.







Toate acestea ne permit să vorbim cu încredere despre cei cinci din Asia Centrală ca despre un grup de țări în continuă dezvoltare și autosuficiente în inima continentului eurasiatic.







Este evident că următorul deceniu va fi unul definitoriu pentru regiunea noastră și depinde de noi să profităm la maximum de această oportunitate istorică.







Pe fondul turbulențelor geopolitice globale, am creat un spațiu de încredere și securitate comună indivizibilă în regiune, am eliminat barierele din calea cooperării regionale și am creat o bază pentru a duce cooperarea noastră multifațetată la un nivel calitativ superior.







În ultimii cinci ani (2018-2023), volumul comerțului reciproc aproape s-a dublat, de la 5,7 miliarde de dolari la 11 miliarde de dolari. La sfârșitul anului trecut, cifra de afaceri din comerțul intern a crescut cu aproape 25 %. În același timp, comerțul Kazahstanului cu țările din Asia Centrală a crescut cu 26,8% anul trecut, atingând pragul de 8 miliarde de dolari.







Proiectele majore comune nu numai că aduc beneficii tangibile participanților lor, dar schimbă și întreaga configurație a economiei Asiei Centrale.







Un domeniu important de cooperare este dezvoltarea unei rețele de centre comerciale, logistice și industriale în zonele de frontieră, care ar putea deveni noi motoare ale comerțului reciproc și ale activităților de investiții comune.

Teritoriul total al statelor noastre este de 3 882 000 de kilometri pătrați, cu o populație de peste 80 de milioane de oameni și un produs intern brut combinat de 450 de miliarde de dolari. Aproximativ 20% din rezervele mondiale de uraniu, 17,2% din petrol și 7% din gazele naturale sunt concentrate în regiune. În ceea ce privește producția de cărbune și generarea de electricitate, Asia Centrală ocupă locurile 10 și, respectiv, 19 în lume.







Complementaritatea economiilor noastre face posibilă asigurarea rezilienței acestora la șocurile externe și diversificarea ciclurilor comerciale și de producție. Implementarea eficientă a proiectelor economice comune poate contribui la acest proces.







În concluzie, aș dori să subliniez faptul că cooperarea regională nu este doar o realitate obiectivă, ci și o necesitate vitală.







La sugestia Kazahstanului, a fost elaborat un Concept pentru dezvoltarea cooperării regionale „Asia Centrală-2040”, care reflectă orientările pentru dezvoltarea în continuare a cooperării multifațetate pe cinci laturi.







În ceea ce ne privește, aderăm constant la principiul ”Asia Centrală de succes - Kazahstan de succes” și suntem pregătiți să dezvoltăm în continuare procesele de integrare în măsura în care partenerii și aliații noștri strategici din regiune sunt pregătiți”, a transmis, printre altele, președintele Kazahstanului.