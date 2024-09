Preşedintele Serbiei vrea reintroducerea serviciului militar obligatoriu

Preşedintele sârb Aleksandar Vucic a anunţat că şi-a dat acordul pentru restabilirea serviciului militar obligatoriu în ţara sa, despre care a spus că are nevoie de o armată puternică, relatează agenţia AFP.În timpul unei ceremonii la Academia Militară din Belgrad, preşedintele a precizat că serviciul militar obligatoriu va dura 75 de zile.„Sper să înţelegeţi cu toţii cât de mult avem nevoie de o armată puternică, trebuie să cumpărăm şi să producem mai multe arme. Nu dorim să atacăm pe nimeni. Şi nu o vom face, dar vrem să-i descurajăm pe toţi cei care ne ameninţă în fiecare zi şi neîncetat”, a spus Vucic.Această propunere de reinstituire a serviciului militar obligatoriu trebuie încă aprobată de guvern şi apoi votată de parlament, unde însă partidul lui Vucic are o majoritate solidă.Premierul Milos Vucevic a declarat că guvernul este gata să trimită această propunere parlamentului foarte repede şi să o implementeze în 2025, după îndeplinirea condiţiilor logistice şi administrative.Serbia a pus capăt serviciului militar obligatoriu în 2011 şi de atunci are o armată profesionistă.