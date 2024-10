Preşedintele Xi Jinping: „Nimic nu va putea opri progresul Chinei”

Preşedintele Xi Jinping a subliniat că nicio dificultate nu poate opri progresul Chinei, reafirmând în acelaşi timp angajamentul Beijingului faţă de obiectivul reunificării cu Taiwanul, într-un eveniment de marcare a celei de-a 75-a aniversări de la crearea Republicii Populare Chineze (RPC), sărbătorită pe 1 octombrie, informează agenţia EFE.În discursul său, preluat de presa de stat, preşedintele Xi Jinping a subliniat că, „deşi drumul înainte nu va fi fără dificultăţi, nimic nu va putea opri progresul Chinei”.Evenimentul, desfăşurat la Sala Mare a Poporului din Beijing, a reunit aproximativ 3.000 de participanţi, printre care lideri ai Partidului Comunist Chinez, diplomaţi străini şi personalităţi marcante.Preşedintele Xi Jinping a declarat că, de la înfiinţarea sa, pe 1 octombrie 1949, „republica populară a trecut prin 75 de ani de luptă grea” şi a reiterat „importanţa depăşirii incertitudinilor şi riscurilor ce pot apărea în viitor”.În discursul său, liderul chinez a cerut unitate sub conducerea partidului de guvernământ, reiterând, în acelaşi timp, opoziţia fermă faţă de activităţile separatiste din Taiwan. El a subliniat că „reunificarea este o evoluţie istorică inevitabilă, care este dorită de toţi chinezii”.Beijingul consideră Taiwanul, o insulă guvernată autonom din 1949, ca parte a teritoriului său şi a reiterat în numeroase rânduri că nu exclude utilizarea forţei pentru a realiza reunificarea.În acest context, Xi Jinping a cerut întărirea schimburilor economice şi culturale între Beijing şi Taipei.De asemenea, preşedintele Chinei a reafirmat angajamentul ţării sale faţă de stabilitatea globală şi progresul comun în cadrul unei ceremonii în care a acordat medalii în contextul marcării celei de-a 75-a aniversări de la crearea RPC.Discursul preşedintelui Xi a venit într-un moment de redresare a pieţelor financiare, indici bursieri importanţi din China continentală şi Hong Kong arătând cea mai bună performanţă după mai bine de de un an, după ce, săptămâna trecută, autorităţile au anunţat un pachet de măsuri destinat sprijinirii creşterii economice şi susţinerii unor sectoare aflate în criză, precum cel imobiliar.Liderul chinez nu s-a referit în discursul său la numeroasele fricţiuni comerciale pe care ţara sa le are cu SUA şi UE.