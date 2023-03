Preşedintele Zelenski dă asigurări că forţele armate ucrainene au situaţia sub control pe fronturile din Ucraina

Forţele armate ucrainene au situaţia sub control pe fronturile din ţară, a dat asigurări preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, informează joi dpa, citată de Agerpres."Avem situaţia sub control în fiecare zonă de pe front", a spus Zelenski miercuri seara, în mesajul său video adresat populaţiei ucrainene. Însă oamenii din spatele frontului continuă să sufere din cauza atacurilor ruse, a adăugat Zelenski."Teroare deliberată", a spus Zelenski despre atacurile ruse de artilerie asupra oraşelor şi satelor din spatele frontului, din sudul şi estul Ucrainei."În cea mai mare parte a ţării noastre, unde noi am reuşit să asigurăm o relativă securitate, ei (locuitorii) s-ar putea să nu poată conştientiza cum arată viaţa pentru oamenii care locuiesc în zonele de frontieră cu Rusia şi în sudul ţării noastre", a admis Zelenski.Acolo, a spus Zelenski, oamenii ar putea să nu fie lângă linia frontului, însă şi ei sunt în război. "Acolo, unde Rusia încearcă în mod constant să distrugă tot ce au oamenii, constant - şi aceasta nu este o exagerare", a subliniat preşedintele ucrainean.Potrivit lui Zelenski, forţele armate ucrainene depun toate eforturile pentru a restaura securitatea pentru acei oameni care trebuie să îndure aceste atacuri ruse constante. "Fiecare avans al drapelului nostru întăreşte securitatea poporului nostru", a mai declarat Zelenski.