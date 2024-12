Prin ce experiență a trecut, în urmă cu 27 de ani, cel mai bun gimnast român al tuturor timpurilor

Dan Grecu a murit ieri la 74 de ani, anunțul fiind făcut de familia sa. Dacă acum a fost răpus, în urmă cu 27 de ani fostul mare gimnast și antrenor a trecut printr-o mare cumpănă, revenindu-și miraculos după ce medicii nu-i mai dădeau nicio șansă de supraviețuire.







La începutul lunii mai a anului 1997 o știre bulversa România: Dan Grecu, cel mai bun gimnast român din toate timpurile, era internat în spital, în stare de comă. Diagnosticul medicilor: peritonită acută hipertoxică, insuficiență hepato-renală și insuficiență cardiocirculatorie acută, provocate de o toxiinfecție alimentară, scrie adevarul.ro

Viața sa a atârnat de un fir de păr timp de două săptămâni. Dan Grecu a stat în comă la Spitalul din Reșița timp de 14 zile medicii mărturisind la acea vreme că fostul mare gimnast a rămas în viață numai pentru că organismul lui a luptat până în ultima clipă. Abia în a 20-a zi, legendarul sportiv a reușit să se dea jos din pat și pentru fostul mare campion a început o nouă viață.







Medicii nu-i mai dădeau șanse de supraviețuire







Dan Grecu, pe atunci în vârstă de 47 de ani, era antrenorul coordonator al lotului național de gimnastică masculină a României și se afla în cantonament la Reșița, locul în care s-au „născut" cele mai mari performanțe ale gimnasticii moderne. Conform relatărilor de la acea vreme, ficatul era doar 15% în stare de funcționare din cauza hepatitei evolutive generate de toxiinfecție, iar medicii nu-i mai dădeau șanse de supraviețuire.







Peste ani, în 2016, Dan Grecu a povestit prin ce a trecut atunci. „Mă aflam cu lotul, în cantonament, la Reșița. Îmi aduc aminte că am mâncat o conservă şi am început să mă simt tot mai rău. Am fost internat de urgenţă la spital unde, din cauza toxiinfecţiei alimentare puternice, am intrat în comă", a spus el.







A visat că era la Săcărâmb







De asemenea, a făcut și o destăinuire emoționantă din perioada în care era în comă: „Se făcea că eram în Săcărîmb, o localitate pe care nu o mai văzusem până atunci. După ce mi-am revenit din comă i-am spus soţiei că vreau neapărat să merg în Săcărîmb să vizitez acele locuri. Ceea ce este interesant e că exact acele locuri pe care le-am văzut când eram în comă, le-am regăsit în vizita mea reală”, spunea marele nostru campion.