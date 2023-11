Produse cosmetice de lux cu ingrediente de 4 stele, care calmează pielea sensibilă

Restrânge porii dilatați, reduce semnificativ producția excesivă de sebum

Atenuează petele pigmentare, îmbunătățește elasticitatea pielii

Reduce ridurile, roșeața și inflamația pielii

Normalizează aspectul de ten gras, sensibil, predispus la acnee.

Dacă te-ai născut cu pielea sensibilă și predispusă la iritații și acnee, ai nevoie decare se regăsesc doar în anumite produse cosmetice de brand. Acestea au efect calmant, elimină tensiunea, furnicăturile, înroșirea tenului, stimulează funcția naturală a barierei cutanate și ajută la regenerarea pielii.Vitamina B3 sau niacinamidaAceastă vitamină solubilă în apă este excelentă pentru piele, are proprietăți antioxidante, antiinflamatoare, de încetinire a procesului de îmbătrânire. Cu ajutorul ei se stimulează producția de ceramide de către piele și asta previne deteriorarea cutanată din cauza factorilor din mediu. Ceramidele ajută și în prevenirea pierderii umidității din piele – lucru esențial pentru îmbunătățirea elasticității și tonicității tenului, reducerea iritațiilor și a inflamațiilor.Niacinamida apare în produsele de îngrijirea tenului și a pielii, este un ingredient foarte popular pentru că are un spectru larg de acțiune. Chiar și în cantitate mică, proprietățile sale sunt benefice asupra tenului și anume:Acid salicilicDespre LHA (acid lipo-hidroxi) și acidul salicilic se spune că previn apariția acneei. Acidul salicilic se găsește în numeroase produse cosmetice de brand, deoarece areși este potrivit pentru pielea sensibilă. El are și, îndepărtează mătreața, ajută la curățare porilor, eliminarea excesului de sebum și strângerea lor.Dermatologii apreciază acest ingredient pentru proprietățile sale de acțiune profundă în straturile pielii și pentru efectul antibacterian. El este indicat și pentru pielea sensibilă.Acidul salicilic apare în diferite tipuri de produse de brand din magazinele online, în creme pentru piele, șampoane, seruri pentru ten, loțiuni de corp, produse de machiaj, etc.RetinolFoarte multe produse cosmetice au retinol, deoarece acest ingredient ajută la refacerea pielii, el acționează ca un antioxidant natural împotriva radicalilor liberi. Retinolul strânge porii, susține structura pielii, previne îmbătrânirea ei prematură, ajută în tratamentul acneei.Acid hialuronicAcest ingredient este folosit în mod frecvent de dermatologi în tratamentele cosmetice, pentru că reduce ridurile, semnele de îmbătrânire, menține umiditatea din piele, susține refacerea ei.Acidul hialuronic apare și în cosmeticele de machiaj, nu doar în produsele de îngrijire a pielii. El este folosit în special pentru că îmbunătățește performanța de hidratare a tenul, astfel este introdus în produse de make-up, precum fondul de ten.Produse de lux care regenerează și calmează pielea uscată, sensibilă și iritatăPentru o calmare imediată a pielii sensibile este suficient să folosești produse dermato-cosmetice Roche Posay care sunt realizate în colaborare cu medici dermatologi. Ele conțin ingrediente de top: niacinamidă, retinol, acid hialuronic, aminoacizi, vitamine, concentrat de glicerină, sulfactanți, micele magnetice, LHA (acid lipo-hidroxi), acidul salicilic, acizi exfolianți, etc.De exemplu, un balsam multifuncțional poate ajuta rapid la regenerarea pielii încă din prima zi de utilizare, deoarece el stimulează funcția naturală a barierei cutanate. Balsamul are, extract de gotukola cu mangan, cupru și zinc, iar astfel elimină roșeața tenului, hrănește, calmează și protejează pielea iritată.Aceste produse de brand includ șicu proprietăți terapeutice, calmante, antioxidante, perfecte pentru pielea sensibilă, atopică, iritată. Apa micelară înlătură în mod eficient machiajul, impuritățile și respectă cerințele tenului sensibil. Prin folosirea ei se eliberează tenul de excesul de sebum și se lasă pielea curată, proaspătă, cu aspect vizibil îmbunătățit.Pentru tenul sensibil, uscat, cu pete atopice, iritat sau predispus la acnee se recomandă astfel de produse revitalizante Roche-Posay, cum ar fi: tratament local împotriva imperfecțiunilor pielii cauzate de acnee, ser concentrat pentru ten acneic, corector regenerator anti-recidivă pentru imperfecțiunile pielii și urmele de acnee.