Programul Alimentar Global taie fonduri pentru milioane de oameni înfometați, din cauza războiului

Awad a spus că este îngrijorată pentru cei 1,7 milioane de oameni care au fost deconectați de la asistența Programului Alimentar Global.



„Este o tăiere drastică pentru că e o treime din totalul de oameni despre care știm că au nevoie de asistență alimentară, dar a trebuit să facem un triaj, dacă putem să-i spunem așa. A trebuit să luăm o decizie legat de cei pe care putem să continuăm să-i ajutăm și de cei pentru care putem suspenda asistența, nu pentru că nu au nevoie de ea, ci pentru că ei mai pot supraviețui”, a spus Marwa Awad, purtătoarea de cuvânt a WFP, la Juba, capitala Sudanului de Sud.

Programul Alimentar Global al ONU a anunțat, marți, că suspendă ajutoare umanitare pentru 1,7 milioane de oameni din Sudanul de Sud, din cauza faptului că războiul din Ucraina consumă o cantitate disproporționată de fonduri, relatează The Guardian. Agenția ONU intenționa să livreze și în acest an ajutoare pentru peste șase milioane de oameni aflați sub pragul sărăciei și la un risc sever de foamete, la fel ca în 2021, deși rațiile urmau să fie mai reduse. Din cauza războiului din Ucraina, însă, agenția a anunțat că va implementa un „triaj umanitar”, pentru a prioritiza ajutarea a 4,5 milioane dintre cei mai vulnerabili oameni.