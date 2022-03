Rachetele rusești au lovit o bază militară uraineană din apropierea Poloniei

Cel puțin 134 de persoane au fost rănite și pe poligonul militar Yavoriv din apropierea orașului Lviv, a declarat guvernatorul regional, Maksim Kozitski, pe Telegram, fără a preciza detalii despre identitatea celor uciși sau răniți.



Potrivit Antena3.ro trupele NATO s-au desfășurat de ani de zile în instalația militară, la aproximativ 15 mile de granița poloneză, cunoscută și sub numele de Centrul Internațional de Menținere a Păcii și Securitate, pentru antrenament alături de trupele ucrainene, cu americani la fața locului încă din februarie.



Autoritățile ucrainene au declarat mai devreme că încearcă să stabilească dacă străini sunt acolo duminică, în timp ce un oficial NATO, vorbind sub condiția anonimatului din cauza sensibilității situației, a declarat că alianța militară nu are personal în țară.

Rachetele rusești au lovit o instalație militară din Ucraina, nu departe de granița cu Polonia, membru NATO, ucigând cel puțin 35 de persoane duminică dimineața, au declarat oficialii ucraineni, o escaladare care a adus ostilitățile mai aproape de granițele alianței militare.