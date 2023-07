Randy Meisner, membru fondator al trupei Eagles, a murit la vârsta de 77 de ani

Randy Meisner, basistul și cântărețul american care a co-fondat trupa rock Eagles, a murit la vârsta de 77 de ani, transmite BBC.







Meisner a contribuit la formarea grupului în 1971, asigurând vocea principală pe piesa Take It To The Limit, la care a fost și coautor.







El a contribuit, de asemenea, la mega-hiturile grupului californian Hotel California și The Best of My Love.







Moartea sa a fost confirmată joi pe site-ul oficial al trupei Eagles.

Meisner a murit din cauza unor complicații cauzate de o boală pulmonară obstructivă cronică.







„Gama sa vocală era uimitoare, așa cum reiese din balada sa emblematică, Take It to the Limit”, a precizat trupa într-un comunicat.







Eagles – una dintre cele mai de succes trupe din istorie – a vândut peste 150 de milioane de albume în întreaga lume și a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame în 1998.







Născut într-o familie de fermieri din Nebraska în 1946, Meisner s-a mutat în California și a cântat cu formații precum Rick Nelson’s Stone Canyon Band și Poco, înainte de a fi co-fondator al trupei Eagles alături de Don Henley, Glenn Frey și Bernie Leadon.







Ei au continuat să definească sunetul pop-rock cu accente country și relaxate de pe Coasta de Vest, care a dominat undele de radio din SUA la începutul anilor 1970, înainte de a se îndrepta mai târziu spre hard rock.







Meisner a părăsit grupul după doar șase ani – fiind înlocuit de Timothy B. Schmit – spunând că era epuizat.







El a fost exclus din turneul de reunire din 1994, dar a mai apărut o dată alături de trupă în 1998, la ceremonia de prezentare a acestora la New York City pentru Rock and Roll Hall of Fame.







A refuzat o ofertă de a se reuni din nou pentru un turneu mondial în 2013, din cauza stării de sănătate precare. Ultima parte a vieții sale a fost umbrită de probleme de sănătate mintală, dependență și probleme domestice.







Ca artist solo, Meisner a avut succese cu melodii precum Hearts on Fire și Deep Inside My Heart și a cântat, de asemenea, alături de interpreți precum James Taylor, Dan Fogelberg și o altă vedetă a trupei Eagles, Joe Walsh.

„Pentru mine, scopul întregii trupe Eagles a fost acea combinație și acea chimie care făcea ca toate armoniile să sune perfect”, a declarat odată Meisner într-un interviu.







„Lucrul amuzant este că după ce am făcut acele albume nu le-am mai ascultat niciodată și doar atunci când vine cineva la mine sau sunt acasă la cineva și se ascultă pe fundal, atunci îmi spun: „La naiba, discurile astea sunt bune”.”







După moartea chitaristului Glenn Frey în 2016, Henley a declarat că Eagles nu va mai cânta. Dar ei urmează să organizeze un ultim turneu începând cu luna septembrie a acestui an la New York.