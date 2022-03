Război Rusia-Ucraina, ziua 7. Parașutiștii lui Putin au debarcat la Harkov. Rușii cuceresc tot mai mult teren

Două persoane au fost ucise într-un atac aerian asupra oraşului Jîtomîr, la vest de Kiev, potrivit Serviciului de Stat de Urgenţă al Ucrainei, citat de BBC. Alte trei au fost rănite şi mai multe persoane ar putea fi prinse sub moloz, a mai transmis serviciul guvernamental.



Instituţia a anunţat că cel puţin 10 case şi un spital local au fost avariate în urma atacului.



Potrivit The Kiev Independent, a fost vorba despre o rachetă de croazieră care a lovit o clădire rezidenţială din apropierea unui spital. Consilierul ministrului de interne Anton Heraşcenko afirmă că racheta era îndreptată către Baza Brigăzii 95 din Jîtomîr.



UPDATE 7:00 - Trupe aeropurtate au debarcat la Harkov.



UPDATE 6:55 - Aproximativ 70 de japonezi au depus cereri pentru a deveni voluntari care să lupte în Ucraina, potrivit cotidianului Mainichi Shimbun, care citează o companie din Tokyo ce se ocupă de voluntari.



UPDATE 6:50 - Niciun rus nu are voie să iasă din țară cu mai mult de 10.000 de euro.



"Trupele aeriene ruse au aterizat la Harkov (...) şi au atacat un spital" local, a declarat armata ucraineană într-un comunicat pe reţeaua Telegram.



"Lupte sunt în curs între invadatori şi ucraineni", potrivit comunicatului.



Acest anunţ a fost făcut în ziua a şaptea a ofensivei ruse din Ucraina, lansată la 24 februarie şi care s-a intensificat marţi.



Harkov, un oraş cu 1,4 milioane de locuitori în apropiere de frontiera cu Rusia, a fost vizat marţi de mai multe bombardamente care au făcut cel puţin zece morţi şi peste 20 de răniţi, potrivit autorităţilor locale.

UPDATE 8:30 - Sediul Departamentului regional de Poliție a fost lovit de bombardamente. Liderul MVS Anton Gerașcenko a fost săltat.UPDATE 8:10 - O fabrică de tancuri din Harkov a fost ținta bombardamentelor. Orașul Harkov, al doilea oraș ca mărime din Ucraina, după Kiev, este un important punct strategic din țară.UPDATE 8:00 - Sirenele sună în 6 orașe mari din Ucraina. În raioanele Gorenichiv, Buzova și Bilogorodki, de lângă Kiev, au fost activate bătălii.