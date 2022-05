Războiul continuă în Ucraina. Armata şi civilii rezistă tot mai greu

Timofi are opt ani și cea mai mare parte din timp și-o petrece la o măsuță slab iluminată, într-un colț al subsolului de 200 de metri pătrați pe care îl împarte cu alte 23 de persoane, printre care mama, mătușa și bunica lui, scrie The Guardian.



Cu toții stau în subsolul aflat sub ruinele unei grădinițe și ale unui centru medical cu două etaje din Kutuzivka încă de la începutul invaziei.





Subteranul e plin de vechituri, saltele, scaune, borcane cu murături, pungi la plastic cu haine.



Copilul desenează, iar în desenele lui cel mai des apar tancuri și monștri dintr-un video pe care l-a văzut pe YouTube înainte de război. Câteodată desenează scene mai vesele, cu soare, case și curcubeie. Lângă el, băiețelul are o figurină Spiderman, câteva cărți de joc și câteva creioane. Din 30 aprilie, Timofi nu a mai văzut niciun copil.





În cea mai recentă evaluare a războiului, Ministerul britanic al Apărării notează că rușii vor muta în Donbas trupele din Mariupol după ce își vor asigura controlul orașului-port, însă aceste forțe trebuie refăcute pentru a fi eficiente, adăugând că probabil Moscova va alege să le arunce direct în luptă.





Au fost făcute publice noi dovezi despre cum soldații ruși au executat bărbați civili la Bucha. În mai multe imagini surprinse de camerele de supraveghere se vede cum soldații amenință cu arma mai mulți bărbați pe care îi împușcă lângă un gard. Filmările au fost obținute de cotidianul american The New York Times, care a stat de vorbă și cu martori.



Faptele s-au petrecut în 4 martie în orășelul de lângă Kiev, când trupele ruse ar fi ucis cel puțin opt bărbați ucraineni, aceasta fiind încă o potențială crimă de război.





„Ostaticii zac acolo, lângă gard”, spune cel care filmează unul dintre videoclipuri. El numără: „Unul, doi, trei, cu siguranță, patru, cinci, șase...”. În total, nouă persoane sunt luate ostatici.





Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că Donbasul este complet distrus și a acuzat Rusia de o tentativă deliberată și criminală de a ucide cât mai mulți ucraineni după ce un sat din Cernihiv a fost atacat cu rachete, ceea ce a dus la moartea multor civili.Senatul american a aprobat un ajutor de aproape 40 de miliarde de dolari pentru Ucraina, pe care președintele Joe Biden îl va semna în timp ce se află în Coreea de Sud. Se crede că în combinatul Azovstal din Mariupol mai sunt încă sute de soldați ucraineni, inclusiv comandanți. În timp ce un oficial militar ucrainean a spus că evacuarea continuă, un soldat a susținut că lupta continuă. Ministerul rus al Apărării a declarat că peste 1.700 de soldați ucraineni din Azovstal s-au predat începând cu 16 mai.În Kutuzivka, o localitate de lângă Harkov, mai sunt doar 50 de locuitori în urma invaziei ruse. Timofi Seidov este singurul copil rămas. Chiar și după ce localitatea a fost eliberată de ucraineni, oamenii nu mai au case în care să locuiască, așa că stau în subsoluri.