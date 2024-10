Recep Erdogan: „Israelul va plăti preţul genocidului pe care îl comite”

Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat că Israelul va plăti preţul pentru genocidul pe care îl comite împotriva poporului palestinian, la un an după atacurile mortale ale Hamas împotriva Israelului şi răspunsul militar israelian împotriva Fâşiei Gaza, transmite agenţia AFP.„Israelul va plăti mai devreme sau mai târziu preţul pentru genocidul pe care îl comite de un an şi pe care îl continuă. Timp de exact 365 de zile, 50.000 dintre fraţii şi surorile noastre, dintre care majoritatea erau copii şi femei, au fost ucişi cu brutalitate”, a declarat preşedintele Recep Tayyip Erdogan, care este, de un an, una dintre cele mai critice voci la adresa Israelului.„Aşa cum Hitler a fost oprit de alianţa umanităţii, în acelaşi mod vor fi opriţi Benjamin Netanyahu şi reţeaua sa criminală”, a adăugat preşedintele Erdogan, care consideră Hamas un grup de rezistenţă.În opinia şeful statului turc, „întreaga umanitate este cea care a fost ucisă în direct, sub ochii lumii, timp de un an”.XXXDe partea cealaltă a baricadei, premierul israelian Benjamin Netanyahu le-a promis compatrioţilor săi că va continua lupta până la atingerea obiectivelor de război stabilite de guvernul său, potrivit unui mesaj televizat difuzat cu ocazia primei comemorări a atacului din 7 octombrie.„Aceste obiective, între care anihilarea Hamas în Gaza şi revenirea tuturor ostaticilor, vii sau morţi, sunt o misiune sacră şi nu ne vom opri până când nu o vom îndeplini”, a declarat premierul israelian. „Vom continua să luptăm, nu vom renunţa”, a spus el.Totodată, agenţia de presă oficială libaneză Ani a anunţat noi lovituri israeliene asupra suburbiilor sudice ale Beirutului, după un apel al armatei israeliene de a evacua anumite sectoare din acest bastion al grupării şiite pro-iraniene Hezbollah.Suburbiile sudice, bombardate de armata israeliană din 23 septembrie, au fost ţinta a două raiduri, a indicat Ani, care anunţase anterior şase lovituri succesive ale forţelor israeliene.