Regimul nord-coreean a înscris statutul de stat nuclear în Constituţie

Regimul de la Phenian şi-a înscris în Constituţie statutul de stat nuclear, „pe care nimeni nu este autorizat să îl încalce”, a declarat liderul nord-coreean Kim Jong Un într-un discurs despre are a informat, joi, agenţia de presă KCNA, transmite AFP.„Politica de construire a forţei nucleare a Republicii Populare Democrată Coreeană a devenit permanentă ca lege fundamentală a statului”, a anunţat liderul Kim Jong Un. El a adăugat, în cadrul unei şedinţe a Adunării Populare, „că nimeni nu are voie să încalce legea fundamentală a statului”.În urmă cu un an, Coreea de Nord, care a efectuat deja şase teste nucleare din 2006 până în 2017, a anunţat o nouă doctrină care afirmă caracterul „ireversibil” al statutului de putere nucleară şi o autorizează să efectueze un atac atomic preventiv în cazul unei ameninţări existenţiale la adresa regimului său. Această doctrină, consacrată prin lege, autorizează, de asemenea, utilizarea preventivă a armelor nucleare. Adunarea Populară a mers mai departe prin includerea statutului de stat nuclear în Constituţie.„Este un eveniment istoric care furnizează o pârghie politică puternică pentru a întări în mod remarcabil capacităţile naţionale de apărare”, a afirmat liderul nord-coreean.