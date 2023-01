România este pe primul loc în Europa la creșterea cheltuielilor, dar și cea mai ieftină țară din UE

România are cele mai mici prețuri din Uniunea Europeană la mai multe categorii de produse și servicii, conform celor mai recente date, pe 2021, privind puterea de cumpărare comparativ cu statele membre, date publicității vineri de Institutul Național de Statistică (INS). Cum veniturile românilor, chiar dacă sunt în creștere în ultimii ani, sunt mai mici decât în alte state din UE, puterea de cumpărare a românilor nu este pe primele locuri la nivel european. Analistul financiar Adrian Codirlașu, vicepreședinte Asociației CFA România, a explicat pentru Gândul cum au evoluat veniturile românilor în ultimii 15 ani, făcând și o scurtă prognoză privitoare la anul în curs.În România s-a înregistrat, în 2021, cel mai scăzut nivel al prețurilor pentru bunurile de consum și serviciile din componența consumului final al gospodăriilor populației, în cadrul statelor membre, acesta fiind cu 45% mai mic decât media UE, urmată de Bulgaria (44% sub media UE) și Polonia (40% sub media UE), conform datelor INS, publicate vineri.Conform metodologiei, indicii nivelului prețurilor exprimă câte unități din aceeași monedă sunt necesare pentru a cumpăra un volum identic de bunuri și servicii în țări diferite, pentru fiecare grupă de bunuri și servicii. În anul 2021, pentru bunurile de consum și serviciile din componența consumului final se plătesc 100 de euro la nivelul Uniunii Europene, 144 de euro în Irlanda și 55 de euro în România. Citește mai departe