România interzice navele ruseşti în Porturile din Marea Neagră

PotrviIT Antena3.ro Autoritatea Navală Română (ANR) a anunţat, astăzi, printr-un comunicat de presă, că nicio navă aflată sub pavilion Rusia, inclusiv iahturi sau ambarcaţiuni de agrement, nu mai are voie să intre în porturile româneşti de la Marea Neagră."În aplicarea Regulamentului (UE) 2022/576 al Consiliului, din 8 aprilie 2022, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 833/2014 privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina, începând cu data de 17 aprilie 2022, ora 00:00, se interzice accesul în porturile romănești al oricărei nave înmatriculate sub pavilionul Rusiei, inclusiv al navelor care și-au schimbat pavilionul rus în pavilionul oricărui alt stat sau care și-au schimbat înmatricularea în Rusia în înmatricularea în oricare alt stat, după 24 februarie 2022.(1) Se interzice accesul după 16 aprilie 2022 în porturile situate pe teritoriul Uniunii al oricărei nave înmatriculate sub pavilionul Rusiei.