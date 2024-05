România riscă executarea silită. Guvernul a aprobat plata a peste 45 de milioane de euro unor companii din energie.

Guvernul a aprobat în regim de urgență un Memorandum care suplimentează bugetul pe luna mai a Ministerului Finanțelor, astfel încât să poată plăti daunele cerute la ICSID de opt companii din energie.







Memorandumul privind „suplimentarea limitei de credite bugetare aprobate pentru luna mai 2024 pentru Ministerul Finanțelor, în conformitate cu prevederile art. I alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2023 privind unele măsuri fiscal bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare”, a fost aprobat joi de Guvern.







În Memorandum se precizează că, în cazul în care România nu va achita celor opt companii din domeniul energiei regenerabile suma de 42 milioane de euro, plus dobânzi și penalități, la care se adaugă și cheltuielile de judecată, statul poate fi executat silit.







Procesul a fost înregistrat la ICSID la data de 12 iunie 2018, de 3 companii din Austria, potrivit informațiilor obținute de adevarul.ro, câte una din România, Germania și Olanda și 2 companii din Cipru: Core Value Capital GmbH (Austrian), SC LJG Green Source Energy Beta SRL (Romanian), Pressburg UK GmbH (German), Giust Ltd (Cypriot), Solluce Romania 1 B.V. (Dutch), Green Source Consulting GmbH (Austrian), Risen Energy Solar Project GmbH (German), LSG Building Solutions GmbH (Austrian), Core Value Investments GmbH & Co KG Gamma (Austrian), Anina Pro Invest Ltd (Cypriot).







42 milioane de euro plus dobânzi și cheltuieli de judecată







ICSID s-a pronunțat la data de 20.02.2024 în procesul inițiat de cele opt companii împotriva României, obligând statul la:

1. Plata către reclamanți a sumei de 42.200.000 de euro, cu titlu de despăgubiri, pentru prejudiciile pe care le-au suferit ca urmare a încălcării de către România a articolului 10 alin.(1) din TCE, inclusiv a dobânzilor anterioare începând cu data de 1 ianuarie 2022;

2. Plata unor dobânzi ulterioare pronunțării pentru suma de 42.200.000 euro, la o rată variabilă a dobânzii Euribor pe an, care nu este mai mică de 0 %, plus o marjă de 3 %, compusă anual, de la 1 ianuarie 2022 până la satisfacția deplină și finală a hotărârii de către România;

3. Plata către reclamanți a sumei de 503.610,17 USD în costuri de arbitraj și a cheltuielilor de apărare de 3.241.048.USD și 525.000.euro;

4. Plata unor dobânzi ulterioare pronunțării pentru sumele de 3.241.048.USD și 525.000.EUR la o rată variabilă a dobânzii pe an Euribor nu mai mică de 0 %, plus o marjă de 3%, compusă anual, de la 30 de zile de la emiterea prezentei hotărâri până la satisfacția deplină și finală a hotărârii de către România.







Conform cererii de plată comunicată de casa de avocatură, la data de 03.05.2024, în cazul în care plata nu este efectuată până la data de 31 mai 2024, aceasta este împuternicită să continue măsurile legale corespunzătoare împotriva a României în orice jurisdicție competentă.







„Atragem atenția că există un risc major ca bunurile deținute de stat sau de către societăți la care statul deține acțiuni pe teritoriul statelor membre Convenției ICSID, inclusiv România, să fie executate silit, în cadrul eventualelor proceduri de executare silită promovate de reclamanți”, notează Ministerul Finanțelor în Memorandumul aprobat de Guvern, prin care creditele de angajament pentru luna mai au fost majorate cu 265 de milioane de lei, echivalentul a 53 de milioane de euro, „suma fiind necesară pentru plata Hotărârii Arbitrale din data de 20.02.2024 pronunțată în dosarul ARB 18/19”.