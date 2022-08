Rugămintea unui român plecat în vacanță în Grecia: ”Plătesc și dau si o bere”

Acesta a scris un anunț pe conturile de socializare pentru cei care ajung cu mașina în Thasos. Mai exact, el își dorea două caserole de mici și s-a oferit chiar și să facă ”cinste” celui care îl va ajuta.



”Dacă cineva vine până sâmbătă după-amiază în Thasos..Limenas.. și are răbdarea necesară să îmi aducă două caserole de mici din Romania.. plătesc și dau si o bere sâmbătă seara..



Aici îs ceva rețetă grecească și nu is buni. Mai am10 zile de pește, mâncare grecească etc.. yex.. nimic bun aici” a scris un român pe un grup de pe Facebook.

Se știe că românii sunt inventivi și că preferă mâncarea românească în locul oricărui preparat din străinătate, așa că un conațional plecat în Grecia în vacanță a avut o cerință inedită, potrivit Antena3.ro