Rusia este pentru a treia lună consecutiv cel mai mare furnizor de petrol al Chinei

Totuşi, livrările ruseşti în iulie, echivalentul a aproximativ 1,68 milioane de barili pe zi (bpd), sunt sub nivelul record din mai, de aproape două milioane bpd. China este cel mai mare cumpărător de petrol rusesc.



China a importat 6,56 milioane de tone de petrol din Arabia Saudită luna trecută, sau 1,54 milioane bpd, uşor sub nivelul din iulie 2021. Este cel mai redus nivel de petrol importat de China din Arabia Saudită în ultimii peste trei ani.



În primele şapte luni din 2022, importurile din Rusia au totalizat 48,45 milioane de tone, un avans anual de 4,4%, în timp ce Arabia Saudită a livrat Chinei 49,84 milioane tone, cu 1% mai puţin decât în urmă cu un an.



În iulie, importurile Chinei de ţiţei au scăzut cu 9,5% faţă de perioada similară din 2021, deoarece rafinăriile şi-au redus stocurile şi cererea internă de combustibil s-a redresat mai lent decât se estima.



Importurile din Angola şi Brazilia au scăzut cu 27% şi, respectiv, cu 58%.



Volumele mai mari ale exporturilor de petrol, coroborate cu creşterea preţurilor gazelor, vor mări veniturile Rusiei din exporturile de energie la 337,5 miliarde de dolari în acest an, respectiv cu 38% faţă de 2021, potrivit unui document al Ministerului Economiei văzut de Reuters.





Potrivit sursei citate, creşterea veniturilor, dacă se va materializa, va ajuta la susţinerea economiei Rusiei în faţa valurilor de sancţiuni occidentale. Acest lucru va oferi preşedintelui Vladimir Putin numerar pentru a finanţa cheltuielile militare sau pentru a creşte salariile şi pensiile într-un moment în care economia a intrat în recesiune şi inflaţia erodează nivelul de trai, transmite News.ro.





Preţul mediu de export al gazelor naturale va creşte de peste două ori în acest an, la 730 de dolari pentru 1.000 de metri cubi, înainte de a scădea treptat până la sfârşitul anului 2025, potrivit prognozei.



Fluxurile de gaze din Rusia, principalul furnizor al Europei, sunt reduse anul acesta, după ce o rută a fost închisă când Moscova a trimis trupe în Ucraina, în februarie, iar către unele ţări europene au fost întrerupte pentru că acestea au refuzat să plătească gazele în ruble şi a izbucnit o dispută legată de reparaţiile la o turbină pentru conducta Nord Stream 1, care are traseul din Rusia până în Germania.





