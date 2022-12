S-a schimbat norocul pentru un român din Spania. Vasile a făcut infarct în octombrie, dar a câştigat la loterie în decembrie

Un imigrant român din Spania a câştigat 400.000 de euro la celebra loterie "El Gordo", însă a făcut eforturi să nu se bucure prea tare când s-a prezentat să-şi confirme premiul. Vasile, stabilit în Almeria din 2001, încă se recuperează după un infarct suferit în urmă cu două luni şi nu are voie să aibă parte de emoţii puternice, scrie publicaţia ABC de Andalucia, potrivit Digi24 "Sunt foarte fericit, dar nu pot sărbători cum se cuvine, trebuie să stau liniştit. Acum două luni am făcut infarct, acum am câştigat El Gordo", le-a spus Vasile reporterilor spanioli.Românul, care este şofer de TIR, spune că a avut atacul de cord la volan, pe când traversa Franţa.