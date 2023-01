Scade vârsta minimă de obținere a permiselor de conducere. Ce categorii sunt vizate

În luna decembrie a acestui an, parlamentarii români au votat un proiect de lege, depus de către Partidul Național Liberal (PNL), prin care se va modifica Codul Rutier, schimbarea vizând vârsta minimă obligatorie pentru obținerea permiselor auto pentru categoriile C, CE, D și DE.



Alina Gorghiu, președintele interimar al Senatului României, a anunțat recent că a fost votat în Parlamentul de la București un proiect de lege prin care se cere scăderea vârstei minime de obținere a permiselor auto pentru categoriile C, CE de la 21 de ani la 18 ani și pentru categoriile D, DE de la 24 de ani la 21 de ani.





Noile modificări oferă cadrul legal necesar reducerii vârstei minime de obţinere a unui permis de conducere pentru categoria C, CE, de la 21 de ani la 18 ani, respectiv de la 24 ani la 21 ani pentru categoriile D, DE, titularilor unui permis de conducere categoria B cu condiţia obţinerii unui (CCP)”.



Potrivit spuselor sale, propunerea legislativă a venit ca un ajutor pentru industria Transporturilor Rutiere din țara noastră, care traversează de ani de zile o criză a conducătorilor auto profesionişti.

