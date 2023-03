Sfaturi simple și metode eficiente de îngrijire a tenului gras, acneic

Ce efecte adverse are acneea asupra unei persoane?

Cum se pot reduce efectele acneei?

Acneea este o afecțiune care dă mari bătăi de cap oamenilor. Statisticile arată că acneea este în prezentde care suferă aproximativ 700 milioane de oameni, mai ales persoane care au vârsta cuprinsă între 12 și 25 de ani. Patologia apare din cauza mai multor factori precum sunt: fumatul, stresul, tulburările hormonale, alimentația nesănătoasă, igiena precară, predispoziția genetică.Această problemă dermatologică cronică se caracterizează prin comedoane deschise și închise, prin papule, noduli și pustule inflamatorii. Afecțiunea este gravă și are un mare impact asupra vieții relaționale și de aceea cei care suferă de acnee își doresc cu ardoare un tratament cât mai eficient.Principalele efecte adverse ale acneei și consecințele psihologice sunt următoarele:· Acneea apare mai ales pe față, gât, spate, zona pieptului· Adolescenții cu acnee pot fi marginalizați de semenii lor· Unele persoane cu acnee au dificultăți la job, le este mai greu să lucreze în colectiv· Oamenii cu această afecțiune ajung să aibă stări de anxietate, depresie, frustrare, tristețe, furie și chiar se autoizolează social.Medicii spun că povara acneei poate agrava boala. Există cazuri în care oamenii cu acnee au recunoscut că simt mereucare le îngreunează viața în sensul că nu-și pot desfășura activitățile zilnice așa cum și-au dori. Ei spun că percep acneea ca peși ar fi o minune să scape de ea. La astfel de oameni nu se poate spune că starea de mâhnire este trecătoare și ușoară, ea în realitate este deranjantă, pentru că le afectează calitatea vieții.Medicii dermatologi spun căși că stresul apare din profunzimea suferinței psihosociale declarate de pacienți. Când acneea se agravează apar mai multe papule, noduli mari și inflamații, pustule albe cu sebum și coșuri cu puroi. Uneori leziunile acneice sunt inflamate și dureroase și provoacă cicatrici pe piele.Medicii recomandă câteva sfaturi utile de îngrijire a pielii și care au un efect bun și pentru tratamentul acneei:· Curățarea pielii cu blândețe, pentru a combate bacteriile· Nu este bine să se stoarcă pustulele și coșurile pentru că asta poate provoca doar infecții, leziuni și cicatrici pe piele· Alegerea produselor cosmetice să fie realizată cu atenție în ceea ce privește machiajul; aceste produse trebuie să fie necomedogenice sau fără ulei· Folosirea unor produse ușoare de exfoliere a pielii, care să nu provoace iritații pielii· Menținerea unei igiene cât mai corecte pe suprafața pielii și evitarea factorilor care pot agrava afecțiunea.Un tratament eficient în caz de acnee este cel cu ulei de canabis . CBD-ul poate controla și regla producția de sebum din glandele pielii și astfel pielea este mai puțin grasă, iar în plus sunt reduse simptomele de acnee. În plus, CBD-ul are efect antiinflamator asupra pielii și reduce producția de lipide și roșeața pielii.Altepentru ameliorarea simptomelor și cicatricilor de acnee sunt:· Fulgii de ovăz în amestec cu apă de trandafiri se aplică pe piele și combate cicatricile de acnee· Mierea se poate aplica pe piele pentru că închide porii și elimină cicatricile acneice· Loțiuni și geluri cu ingrediente naturale din farmacii· Consumul de fructe și legume și hidratarea bună a pielii.Prinse pot ameliora și simptomele acneei. Stresul se poate reduce prin diferite metode precum:· Renunțarea la gândurile negative care produc oboseală și scad capacitatea de concentrare· Meditația cu efect relaxant care elimină stările de depresie și de stres· Respectarea unui program de somn de 7-8 ore care relaxează mintea și corpul· Prin creșterea producției de serotonină, mai multă mișcare și exerciții fizice care induc o stare de bine· Alimentația sănătoasă bogată în vitamine B, D și E, acid folic, fier și zinc cu efect bun asupra sistemului nervos· Folosirea unor suplimente alimentare bogate în vitamine și minerale· Cu ajutorul uleiului CBD se reduce acneea pentru că acest produs natural este eficient și în calmarea stresului și a anxietății.Acneea se poate ameliora și printr-o dietă cu indice glicemic scăzut, prin evitarea lactatelor, alcoolului, alimentelor picante, alimentelor rafinate precum este zahărul și pâinea albă. De asemenea, trebuie renunțat la fumat pentru că acesta agravează acneea.