Simbolul muzicii rock’n rol, cântăreața Tina Turner a murit la vârsta de 83 de ani

Legendara cântăreață Tina Turner a murit la vârsta de 83 de ani, a anunțat purtătorul ei de cuvânt, potrivit Reuters.







Într-o declarație, aceștia au spus: „Tina Turner, Regina rock’n roll-ului” a murit în pace astăzi, la vârsta de 83 de ani, după o lungă boală, în casa ei din Kusnacht, lângă Zurich, Elveția.







„Odată cu ea, lumea pierde o legendă a muzicii și un model de urmat”.







Vedeta născută în SUA a fost una dintre cele mai iubite cântărețe rock, cunoscută pentru carisma sa de pe scenă și pentru o serie de hituri, printre care „The Best, Proud Mary”, „Private Dancer” și ”What’s Love Got to Do With It”.